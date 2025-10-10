EE.UU. envía al terreno 200 efectivos de las Fuerzas Armadas para supervisar el plan de Gaza, según un funcionario

Estados Unidos establecerá un centro de coordinación militar en Israel para apoyar la campaña de estabilización en Gaza, según un…

Estados Unidos establecerá un centro de coordinación militar en Israel para apoyar la campaña de estabilización en Gaza, según un funcionario estadounidense.

“El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) está estableciendo un Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en Israel para apoyar los esfuerzos de estabilización en Gaza tras el anuncio del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas el 8 de octubre”, declaró el funcionario a CNN. Aunque advirtió: “Estados Unidos no tiene previsto desplegar personal militar estadounidense en Gaza”.

El funcionario añadió que unos 200 militares apoyarán al CMCC y contarán con experiencia en diversos campos.

“Aproximadamente 200 militares estadounidenses con experiencia en transporte, planificación, seguridad, logística e ingeniería apoyarán al CMCC ubicado en Israel”, declaró el funcionario.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se hizo eco de estos comentarios en una publicación en redes sociales.

“Hasta 200 efectivos estadounidenses, que ya están estacionados en el CENTCOM, se encargarán de supervisar el acuerdo de paz en Israel y trabajarán con otras fuerzas internacionales sobre el terreno”, escribió Leavitt en X.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN que el personal militar se encargará de supervisar el acuerdo de paz y que es posible que algunos estén sobre el terreno en Israel.

Un alto funcionario estadounidense declaró previamente a CNN que los militares que Estados Unidos enviará se unirán a soldados de Egipto, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para brindar supervisión.

Recordemos que el ejército israelí declaró que el alto el fuego ya está en vigor en Gaza, tras la retirada de sus fuerzas de algunas zonas de acuerdo con el acuerdo aprobado por el gobierno durante la noche.

Miles de palestinos han sido vistos caminando desde el sur de Gaza hacia la Ciudad de Gaza. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel afirmó que las tropas seguirían presentes en diversas zonas de Gaza, y advirtió a la población que evite acercarse a ellas.

En un discurso televisado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insinuó públicamente por primera vez que puede que no todos los rehenes fallecidos que se encuentran cautivos en Gaza regresen. Y agradeció al presidente Donald Trump y a Estados Unidos por su ayuda para asegurar el plan de alto el fuego.

Se espera que en un plazo de 72 horas (que ya comenzó) los rehenes retenidos por Hamas sean liberados. Como parte del acuerdo, Israel hará lo mismo con casi 2.000 prisioneros y detenidos palestinos.

