EE.UU. ataca una segunda embarcación sospechosa de tráfico de drogas en el Pacífico, matando a tres a bordo

Estados Unidos llevó a cabo un ataque mortal contra una segunda embarcación sospechosa de tráfico de drogas en el Pacífico…

Estados Unidos llevó a cabo un ataque mortal contra una segunda embarcación sospechosa de tráfico de drogas en el Pacífico oriental este miércoles, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó otro ataque cinético mortal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada. Nuevamente, los ahora fallecidos terroristas estaban involucrados en el narcotráfico en el Pacífico oriental”, escribió Hegseth en una publicación en X.

“Tres narcoterroristas masculinos estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, que se realizó en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, afirmó Hegseth.

El ataque es el noveno conocido por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra una presunta embarcación de contrabando de drogas desde principios de septiembre.

Anteriormente, Hegseth anunció que el primer ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental ocurrió el martes. Los otros siete ataques apuntaron a embarcaciones en el mar Caribe.

“Estos ataques continuarán, día tras día. No son simplemente narcotraficantes: son narcoterroristas que traen muerte y destrucción a nuestras ciudades. Estas organizaciones son el ‘Al Qaeda’ de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los mataremos, hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense sea extinguida”, dijo Hegseth.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.