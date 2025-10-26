Arrestan a sospechosos por el robo de joyas del Museo del Louvre de París

La Policía arrestó a sospechosos que estarían relacionados con el robo de joyas invaluables del Museo del Louvre, justo cuando…

La Policía arrestó a sospechosos que estarían relacionados con el robo de joyas invaluables del Museo del Louvre, justo cuando uno de ellos intentaba salir de Francia, dijo la Fiscalía de París.

La semana pasada, unos ladrones atacaron la Galería Apolo del Louvre en un descarado asalto a plena luz del día y huyeron con joyas valuadas en decenas de millones en cuestión de minutos.

Muchos investigadores han participado en la búsqueda de los sospechosos del robo, que el director del Louvre, Laurence des Cars, calificó de “terrible fracaso”.

Los primeros medios de comunicación franceses fueron los que dieron la noticia de los arrestos. BFMTV, afiliada de CNN, informó que dos sospechosos de unos treinta años y conocidos por la policía fueron detenidos el sábado por la noche, hora local.

Al menos otras dos personas sospechosas de estar involucradas en el robo siguen prófugas, según BFMTV.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo que “uno de los hombres arrestados se disponía a abandonar el territorio desde el aeropuerto de Roissy”, también conocido como aeropuerto Charles de Gaulle, una instalación cercana a París.

La fiscal no confirmó el número de detenidos ni dijo si se recuperaron algunas joyas.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, felicitó por las detenciones a los investigadores, quienes, dijo, “han trabajado incansablemente, como les pedí, y siempre han contado con mi plena confianza”.

El fin de semana pasado, unos ladrones asaltaron la Galería Apolo, en la planta alta del Louvre, donde se guardan las Joyas de la Corona Francesa. Utilizaron una escalera montada en un camión para acceder a la galería, una de las salas más ornamentadas del museo, a través de una ventana.

En un robo de siete minutos, irrumpieron en dos vitrinas de alta seguridad y robaron nueve artículos, según el Ministerio de Cultura francés. Entre los objetos sustraídos se encontraba un conjunto de joyas de diamantes y zafiros, que incluía una tiara y un collar, que lucieron las reinas María Amelia y Hortensia.

Se estima que las joyas sustraídas del museo tienen un valor de 88 millones de euros (US$ 102 millones), según declaró Beccuau previamente a la emisora ​​de radio francesa RTL. Alrededor de 100 investigadores han participado en la búsqueda de los responsables del robo, añadió.

Una semana después del robo, la investigación del incidente se está acelerando, informó BFMTV este domingo.

Tras el robo a plena luz del día, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, admitió que el robo expuso fallas de seguridad en el museo más famoso de Francia.

“Cabe preguntarse, por ejemplo, por qué las ventanas no estaban aseguradas, por qué había un elevador de cestas en la vía pública”, declaró a la radio France Inter. “Lo que es seguro es que hemos fracasado”.

