Dos aviones regionales chocan en el aeropuerto LaGuardia y un ala se estrella contra la ventana de una de las cabinas

Dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron en la pista de rodaje del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York este miércoles por la noche, y el ala de una aeronave se estrelló contra las ventanas de la cabina de la otra.

Ambos aviones involucrados en la “colisión a baja velocidad” eran jets regionales CRJ-900 operados por la aerolínea Endeavor Air, según un comunicado de Delta.

El vuelo 5047 acababa de llegar de Charlotte, Carolina del Norte, cuando el ala del vuelo 5155, que se preparaba para partir hacia Roanoke, Virginia, chocó con el otro avión.

“Tenemos dos CRJ en la calle de rodaje M que colisionaron”, informó por radio el piloto del vuelo 5047 al controlador de tierra en un audio grabado por el sitio web LiveATC.net. “Su ala derecha nos rozó la nariz y los parabrisas de la cabina”.

El piloto del vuelo 5155 informó que una azafata se lesionó la rodilla en la colisión, según el audio del control de tráfico aéreo.

Una persona fue trasladada al hospital, informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto. Nadie más resultó herido.

“Delta colaborará con todas las autoridades pertinentes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y personal es nuestra prioridad. Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta experiencia”, declaró la aerolínea en un comunicado.

El vuelo desde Charlotte llevaba 57 pasajeros a bordo y el vuelo a Roanoke, 28, según Delta. Fueron trasladados a la terminal en autobús y les ofrecieron alojamiento y comidas.

La Autoridad Portuaria afirma que el incidente no afectó las operaciones del aeropuerto.

CNN se comunicó con la Administración Federal de Aviación para solicitar comentarios sobre el incidente, sin embargo, no está claro si responderán de inmediato debido al cierre del Gobierno.

Diego Mendoza de CNN contribuyó a este informe.

