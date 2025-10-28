Tras tocar tierra en Jamaica, ¿cuándo llegará Melissa a Cuba?

Tras tocar tierra en Jamaica, se espera que el huracán Melissa toque tierra por segunda vez en Cuba entre la…

Tras tocar tierra en Jamaica, se espera que el huracán Melissa toque tierra por segunda vez en Cuba entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles, según los pronósticos.

Esto es lo que puede esperar en algunos lugares clave:

En Kingston, la capital de Jamaica, las peores condiciones de este ciclón se verán hasta las 8 p.m., hora de Miami, con ráfagas de viento máximas de entre 113 a 137 km/h y precipitaciones adicionales de entre 20,3 cm a 40,6 cm (cuando el promedio de octubre es de 17,7 cm).

En la zona de Bahía Montego, también en Jamaica, las peores condiciones también se extenderán hasta las 8 p.m., hora de Miami, con ráfagas de viento máximas de entre 161 a 225 km/h y precipitaciones adicionales de entre 30,5 cm a 50,8 cm (cuando el promedio de octubre es de 16,6 cm).

Y luego Melissa llegará a Santiago de Cuba, donde se espera que las peores condiciones comiencen este martes a las 10 p.m. y permanezcan hasta el miércoles a las 10 a.m., hora de Miami, con ráfagas de viento máximas de entre 161 a 193 km/h y precipitaciones adicionales de entre 25,4 cm a 40,6 cm, localmente hasta 63,5 cm (cuando el promedio de octubre es de 19,3 cm).

El huracán Melissa experimentó una intensificación extremadamente rápida, fortaleciéndose a una rara categoría 5 con vientos de 290 km/h y ráfagas más fuertes, convirtiéndose en la tormenta más poderosa del planeta este año.

Jamaica no había sufrido el impacto directo de un huracán en más de una década, y nunca de uno de categoría superior a 4 en la historia registrada.

De hecho, Melissa amenaza con devastar la infraestructura de Jamaica y aislar a las comunidades de la isla. El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas catastróficas y vientos que podrían causar un colapso estructural total.

