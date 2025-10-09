Dolly Parton, completamente glamorosa, pone fin a los rumores sobre su salud: “¿Acaso parezco enferma para ti?”

Dolly Parton quiere que todos sepan que está bien y “no se está muriendo”. Sí, es algo extraño que tenga…

Dolly Parton quiere que todos sepan que está bien y “no se está muriendo”.

Sí, es algo extraño que tenga que decirlo. Pero la ícono de la música country, actriz, activista y humanitaria publicó un video en redes sociales el miércoles para aclarar los rumores que circulaban al respecto.

“Quería decir que sé que últimamente todos piensan que estoy más enferma de lo que realmente estoy”, dijo Parton, de 79 años, en el video grabado en el set donde filmaba un comercial para el Grand Ole Opry. “¿Acaso parezco enferma? Estoy trabajando duro aquí”.

Vestida con un top de flecos rojo y negro, la estrella de “9 To 5” agregó que “quería tranquilizar a todos” porque muchos parecían “muy preocupados, lo cual agradezco”.

“Y agradezco sus oraciones porque soy una persona de fe. Siempre puedo usar oraciones para cualquier cosa y todo, pero quiero que sepan que estoy bien”, añadió en el video, que llevaba el pie de foto “¡Todavía no estoy muerta!”

Parton reconoció que ha tenido “algunos problemas” de salud, los cuales mencionó el mes pasado cuando canceló una serie de conciertos en Las Vegas programados para diciembre. Luego explicó las razones detrás de esos problemas.

“Cuando mi esposo Carl estuvo muy enfermo —eso fue durante mucho tiempo— y luego cuando falleció, no me cuidé a mí misma”, dijo. “Así que dejé de lado muchas cosas que debería haber estado atendiendo. Así que, en fin, cuando me ocupé de eso, el médico dijo: ‘Tenemos que ocuparnos de esto, tenemos que ocuparnos de aquello’. Nada grave, pero sí tuve que cancelar algunas cosas para poder estar más cerca de casa”.

El esposo de Parton durante casi 60 años, Carl Dean, murió en marzo.

Las preocupaciones sobre la salud de Parton aumentaron el martes, cuando su hermana Freida publicó en Facebook que había estado “toda la noche orando” por la cantante de “Jolene”.

“Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente. Realmente creo en el poder de la oración, y he sentido la necesidad de pedirle a todo el mundo que la quiere que sean guerreros de oración y recen conmigo”, decía la publicación de Freida Parton. “Ella es fuerte, es querida, y con todas las oraciones que se están elevando por ella, sé en mi corazón que va a estar bien. Que Dios te bendiga, mi hermanita Dolly. ¡Todos te queremos!”

El pánico se desató, comprensiblemente.

Pero aparentemente alguien habló con Freida, porque luego volvió a Facebook para decirle a todos que no tenía la intención de causar preocupación. “No quise asustar a nadie ni hacer que sonara tan grave al pedir oraciones por Dolly”, escribió. “No fue más que una hermana menor pidiendo oraciones por su hermana mayor”.

Más tarde, apareció otra hermana de Parton. Esta se llama Stella. “Mi hermana Freida siempre se preocupa cuando uno de sus hermanos no se siente bien, así que pide oraciones por Dolly”, explicó. Luego dijo que estaba molesta por las solicitudes de actualizaciones sobre la salud de su hermana.

Los fanáticos estaban especialmente atentos porque este pedido de oraciones llegó poco después de la muerte del esposo de Parton. La muerte de una pareja de muchos años se ha asociado con enfermedades e incluso la muerte de la pareja sobreviviente.

A fines del mes pasado, Parton anunció que posponía sus conciertos de diciembre en Las Vegas debido a algunos “desafíos de salud”.

Agregó que los médicos le habían dicho que debía someterse a “algunos procedimientos”, sin dar más detalles.

“Por esto, no voy a poder ensayar ni preparar el espectáculo que quiero que vean, y el espectáculo que se merecen”, escribió en ese momento.

Parton tenía previsto realizar seis presentaciones en el Colosseum del Caesars Palace en diciembre, en su primera residencia en Las Vegas en más de 30 años. Esos conciertos fueron reprogramados para septiembre de 2026.

Parton es una de las músicas más queridas —probablemente incluso una de las personas más queridas— del mundo.

Es una compositora, intérprete y actriz de gran éxito desde hace mucho tiempo. Entre sus obras benéficas se incluye haber ayudado a financiar la vacuna de Moderna contra el covid-19. Su programa que envía libros a niños ha cambiado la vida de un número incalculable de personas; solo el capítulo de Louisville informó recientemente que acababa de enviar su libro número 500.000 a un niño.

En su video del miércoles, Parton dijo que esperaba que, si sus admiradores “lo escuchaban de mí, sabrían que estoy bien”.

“No estoy lista para morir todavía. No creo que Dios haya terminado conmigo y yo no he terminado de trabajar”, agregó. “Así que les agradezco que se preocupen y sigan orando por mí”.

