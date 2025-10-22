Decisión del Gobierno de Trump pagar a ciertos empleados federales durante el cierre del Gobierno genera descontento interno

La decisión del Gobierno de Trump de pagar esta semana solo a algunos empleados federales encargados de hacer cumplir la…

La decisión del Gobierno de Trump de pagar esta semana solo a algunos empleados federales encargados de hacer cumplir la ley durante el cierre del Gobierno está generando malestar interno y hace poco para resolver el daño que se está causando a las investigaciones en curso, según funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas de seguridad consultados por CNN.

Gracias a las adaptaciones especiales del Gobierno de Trump, las agencias están entregando cheques de pago a tiempo a los agentes de investigación criminal, incluidos aquellos que trabajan para agencias del Departamento de Justicia, como el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), y en el Servicio Secreto de Estados Unidos, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, los analistas de inteligencia y el personal de apoyo de esas agencias no recibirán sus salarios durante el cierre. El Gobierno limita los salarios a los empleados clasificados como 1811, una referencia al código utilizado por la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca para agentes de investigación criminal.

“Se pueden imaginar el impacto que esto tiene en la moral”, declaró a CNN un alto funcionario federal de las fuerzas del orden. “Nuestros analistas de inteligencia realizan una labor crucial; sin ellos, no se resuelven los casos. Por lo tanto, hacer esto no transmite el mensaje correcto”.

Dan Brunner, un agente retirado del FBI que trabajó durante un cierre gubernamental anterior, dice que pagar solo a los agentes y no a los analistas y al resto del personal dañará la moral.

“Lo cierto es que tanto los analistas como el personal profesional desempeñan un papel vital en todas las investigaciones del FBI. Por eso deben seguir trabajando, porque son una parte integral. Cada persona, no solo los 1811, desempeña un papel crucial en el desarrollo de una investigación”, afirmó Brunner.

La Casa Blanca no ha dicho cómo están financiando los cheques de pago de estos agentes de investigación criminal.

El impacto se agrava porque durante el cierre, los investigadores tienen límites para gastar dinero en ciertas actividades de investigación.

El FBI no puede pagar a los informantes, no puede comprar drogas, no puede viajar. No hay dinero. No se trata solo del pago, sino que afecta las investigaciones. Las paraliza”, dijo Brunner.

En el FBI se informó a los empleados la semana pasada que la agencia pagaría a los agentes al menos los próximos dos sueldos, mientras que otros empleados no recibirían su salario durante el cierre. Además, los agentes recibirán no solo sus salarios regulares, sino también el incentivo adicional que reciben por estar disponibles para tareas no programadas.

“Eso realmente enfurece a la gente”, dijo un empleado a CNN.

La Asociación de Agentes del FBI le agradeció al presidente Donald Trump por garantizar que los agentes especiales reciban su salario, y señaló que “refleja el papel esencial que desempeñan los agentes del FBI en la protección del pueblo estadounidense”.

La asociación añadió: “No obstante, el éxito del FBI depende de algo más que sus agentes. Los analistas, el personal profesional y demás personal —que continúa trabajando sin remuneración— desempeñan un papel vital a la hora de afrontar las amenazas, desde el terrorismo y los ciberataques hasta la delincuencia violenta y la corrupción”.

El FBI le dijo a CNN este miércoles en un comunicado que está “buscando activamente opciones para pagar a todos los empleados durante el lapso en las asignaciones”.

“El FBI está formado por agentes especiales, analistas de inteligencia, expertos técnicos y personal de apoyo, todos ellos fundamentales para nuestra misión de defender la patria y proteger al pueblo estadounidense”, señala el comunicado.

