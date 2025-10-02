Detienen en Colombia a José “Caracas” Márquez, presunto “principal articulador logístico y financiero” del Tren de Aragua

La Policía Nacional de Colombia informó este jueves que José Antonio Márquez Morales, alias “Caracas”, señalado como “el principal articulador…

La Policía Nacional de Colombia informó este jueves que José Antonio Márquez Morales, alias “Caracas”, señalado como “el principal articulador logístico y financiero” de la organización criminal Tren de Aragua, fue detenido en el departamento colombiano del Cesar, en el norte del país.

Márquez Morales era “requerido por los delitos de terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir”, y contaba con ficha roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), dijo Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía colombiana, en un mensaje en X.

El operativo para su detención, escribió Triana Beltrán, se realizó en coordinación con la Fiscalía colombiana, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y autoridades del Reino Unido.

Según el director de la Policía de Colombia, el detenido fue designado como cabecilla de un brazo armado del Tren de Aragua por Héctor “Niño” Guerrero, quien es considerado el líder de la organización criminal y cuyo paradero aún se desconoce.

Alias “Caracas” llevaba a cabo “acciones terroristas con explosivos, homicidios, tráfico de armas de fuego y ‘control territorial’ en la frontera colombo-venezolana”, señaló el director de la Policía Nacional de Colombia.

Triana Beltrán describió a Márquez Morales como “el principal articulador logístico y financiero” del Tren Aragua, lo cual habría logrado mediante “extorsiones, narcotráfico y contrabando”, agregó.

CNN contactó a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Colombia para saber si Márquez Morales cuenta con representación legal y espera respuesta.

El Tren de Aragua es una banda criminal transnacional que se originó en una prisión de Venezuela y que lentamente se ha abierto camino hacia el sur y el norte del continente en los últimos años. En 2023, una investigación de CNN reveló la presencia de sus miembros en Estados Unidos.

La Fiscalía General de Venezuela afirmó en enero de 2025 haber desmantelado al Tren de Aragua, pero no se ha reportado la detención de Guerrero.

El Tren de Aragua es catalogado como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela, de acuerdo con informes de la organización Insight Crime y el Gobierno de Estados Unidos.

