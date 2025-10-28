Cuba se prepara para un impacto directo del Melissa. Este es el pronóstico

Después de que Melissa se aleje de Jamaica, Cuba es el próximo objetivo del poderoso huracán. Se espera que toque…

Después de que Melissa se aleje de Jamaica, Cuba es el próximo objetivo del poderoso huracán. Se espera que toque tierra muy temprano en la mañana del miércoles, probablemente un par de horas después de la medianoche, pero los efectos ya han comenzado.

Lluvias intensas caen en Cuba y los vientos con fuerza de tormenta tropical ya alcanzan algunas zonas costeras. Los vientos con fuerza de huracán llegarán tarde este martes y continuarán durante la noche. Estos vientos también generarán hasta 3,6 metros de marejada ciclónica peligrosa, especialmente cerca del lugar de impacto. La marejada ciclónica ocurre cuando los vientos empujan el agua del océano hacia la costa, causando inundaciones peligrosas.

El ojo de Melissa cruzará el este de Cuba en la madrugada del miércoles y probablemente entrará al océano Atlántico poco después del amanecer.

Luego, el huracán avanzará por el centro y sureste de las Bahamas el miércoles. Podría ser un huracán de categoría 3 o un potente huracán de categoría 2 en ese momento. Una vez más, Melissa traerá lluvias intensas que pueden provocar rápidamente inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, junto con vientos dañinos y marejada ciclónica peligrosa.

Melissa comenzará a aumentar su velocidad de desplazamiento el miércoles por la tarde y avanzará rápidamente hacia el noreste. El huracán podría pasar cerca de Bermudas el jueves por la noche y provocar una ráfaga rápida de lluvias torrenciales y vientos fuertes.

Lluvias torrenciales: partes del sureste de Cuba podrían recibir de 500 a 760 milímetros de lluvia esta semana, más que suficiente para provocar inundaciones repentinas potencialmente mortales y deslizamientos de tierra.

Vientos destructivos: es probable que Melissa tenga vientos sostenidos de alrededor de 210 a 225 km/h cerca de su ojo al tocar tierra, con ráfagas más fuertes. Es probable que haya daños graves a edificios, árboles y líneas eléctricas.

Marejada ciclónica: los vientos de Melissa generarán hasta 3,6 metros de marejada ciclónica para la zona costera del sureste de Cuba, especialmente esta noche y hasta el miércoles.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.