Condé Nast, editora de Vogue, deja de mostrar pieles en editoriales y en publicidad

Vogue ya no mostrará “nuevas pieles de animales en su contenido editorial ni en su publicidad”, según las directrices actualizadas…

Vogue ya no mostrará “nuevas pieles de animales en su contenido editorial ni en su publicidad”, según las directrices actualizadas y publicadas en el sitio web de su empresa matriz, Condé Nast.

Estas directrices, que permiten “excepciones definidas, incluyendo subproductos de la subsistencia y prácticas indígenas”, también afectarán a otras publicaciones propiedad del conglomerado mediático, como The New Yorker, Vanity Fair y GQ.

Sin embargo, este cambio es el más profundo en sus implicaciones para Vogue, considerada durante mucho tiempo el referente por excelencia de la moda, y representa el alejamiento de las pieles dentro de la industria.

Al ser consultado sobre el cambio en su página web, un portavoz de Condé Nast declaró a CNN: “Nuestros valores y directrices de moda lo han reflejado durante muchos años”.

La popularidad de las pieles ha ido disminuyendo durante años. Marcas y minoristas como Canada Goose, Gucci, Net-a-Porter, Versace, Prada, Neiman Marcus y Michael Kors han anunciado su intención de eliminar gradualmente los productos de piel desde la década de 2010.

La revista de moda Elle prohibió las pieles en todas sus ediciones internacionales en diciembre de 2021 para apoyar el bienestar animal y reflejar los gustos cambiantes, según declaró entonces. La cría de pieles está prohibida en varios países, como el Reino Unido, Austria, Croacia, Italia y Noruega, mientras que en 2021, Israel se convirtió en el primer país en prohibir la venta de pieles nuevas.

Pero en 2024, la estética de las “esposas de la mafia” se viralizó en TikTok, despertando un renovado interés en las pieles, especialmente entre las generaciones más jóvenes, ya que la tendencia incorporaba grandes abrigos de piel, estampados animales, joyas de oro macizo y pantalones de cuero brillante.

En aquel entonces, Vogue publicó varios artículos que analizaban la ética de la tendencia, incluso si la piel usada era vintage o sintética. “Las pieles han vuelto. Eso es un problema”, decía un titular. “¿Es socialmente aceptable ahora usar pieles antiguas?”, preguntó otro.

Sin embargo, hace apenas 10 días, Condé Nast no mencionó las pieles en la página de sostenibilidad de su sitio web, según capturas de pantalla en The Wayback Machine, una herramienta que archiva páginas web.

La decisión de Condé Nast de dejar de incluir pieles de animales en sus publicaciones se produjo tras una campaña de nueve meses de la Coalición para la Abolición del Comercio de Pieles (CAFT).

Durante esta campaña, manifestantes por los derechos de los animales realizaron piquetes frente a las casas de los editores de Vogue y se manifestaron frente a los eventos que la revista organizó en Londres y Nueva York. También realizaron protestas en tiendas afiliadas a la revista, incluyendo American Girl, una marca de muñecas propiedad de Mattel, cuya junta directiva incluye al director ejecutivo de Condé Nast, Roger Lynch.

La CAFT anunció el cambio de política de Condé Nast en un comunicado el domingo.

Aunque las granjas peleteras están prohibidas en muchos países, millones de animales son sacrificados cada año por sus pieles, que se utilizan en la confección de ropa, según la organización benéfica de bienestar animal Humane Society International. La mayoría de estos animales se mantienen en “jaulas desoladas en granjas peleteras”, añade la organización benéfica.

La recientemente difunta editora jefa de Vogue, Anna Wintour, ha provocado durante mucho tiempo la ira de los activistas por los derechos de los animales por su amor por las pieles, siendo famosa por haber sido golpeada en la cara con un pastel de tofu en 2005.

En 2019, se negó a condenar a la industria durante una entrevista con Christiane Amanpour, de la CNN, afirmando que “la piel sintética es obviamente más contaminante que la piel auténtica”.

“Creo que mucha gente está debatiendo la idea del supraciclaje y lo que se puede hacer con telas, pieles, cosas que ya se han usado… Creo que es responsabilidad de las casas que trabajan con pieles asegurarse de seguir las mejores prácticas y de ser éticos en su tratamiento”, añadió.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.