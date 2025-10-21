Con polémicas, el Barcelona le marcó un set de goles al Olympiacos antes del clásico con el Real Madrid

El FC Barcelona cumplió con la lógica futbolística y volvió al triunfo en la Champions League este martes con una…

El FC Barcelona cumplió con la lógica futbolística y volvió al triunfo en la Champions League este martes con una goleada por 6 a 1 en casa ante el Olympiacos. Sin embargo, el set que muestra el resultado poco tuvo que ver con el desarrollo durante los 90 minutos de partido.

La historia empezó bien para los culés muy temprano, con Fermín López mandando el balón al fondo de la red tras una maniobra individual de Lamine Yamal cuando solo iban 7 minutos de juego. La tranquilidad del marcador a favor contrastó con las dificultades que tuvo el equipo catalán para someter a su rival, que, con una presión intensa, puso en dificultades al último campeón de España.

Por un momento, pareció que el duelo quedaba sentenciado justo antes del final de la primera mitad, cuando Fermín volvió a aparecer para cerrar un contragolpe que partió de una recuperación magistral de Pedri, pero al encuentro le restaban un par de vueltas de tuerca más.

Los griegos salieron decididos en la segunda parte y encontraron premio con Kaabi, que metió dos goles, aunque, insólitamente, solo le cobraron uno: primero convirtió de cabeza, pero, tras un llamado del VAR, el árbitro cobró una mano previa de Eric y le dio un penal a la visita, que Kaabi volvió a convertir.

Pero cuando parecía que el partido tomaba otro tono y color, llegó otra polémica en contra de la visita. Hezze trató de proteger la posición moviendo ampliamente los brazos y pareció rozar levemente a Casadó, que exageró y cayó al suelo. El árbitro compró y le mostró la segunda amarilla al futbolista del equipo griego (el VAR no intervino al no ser una jugada de roja directa).

A los segundos, Rashford cayó ante una salida apresurada del portero Tzolakis y el árbitro sancionó un penal que, en las repeticiones de televisión, tampoco queda muy claro (pareciera que el delantero inglés empieza a caer antes de que haya un contacto).

El gol de Lamine Yamal fue como el punto de quiebre que resulta definitivo en el tenis. Olympiacos, con 10 jugadores y una desventaja de dos goles, ya no pudo oponer ninguna resistencia. Solo quedó tiempo para que Rashford convierta dos tantos y para que Fermín cerrara el primer triplete de su carrera, transformando un ajustado marcador en un tenístico 6-1.

El triunfo ayuda al Barcelona a, provisoriamente, quedar entre los mejores ocho de la fase de liga de la Champions League (evitaría la ronda de playoffs), con una buena diferencia de goles que puede terminar siendo clave. Sin embargo, el nivel mostrado por los blaugranas no es el ideal, mucho menos teniendo en cuenta que el rival que se viene es ni más ni menos que el Real Madrid, el domingo, por LaLiga.

Hansi Flick se va con mucho por mejorar, pero, principalmente, con la misión de despertar otra vez lo mejor de un Lamine Yamal que claramente no pasa por su mejor momento futbolístico. Ni siquiera la confianza del gol y la superioridad numérica lo llevaron a redondear una de sus mejores noches, esas que Europa tanto disfruta observar. Restará saber si el talentoso español aún padece alguna molestia física, como la que lo llevó a quedar afuera de la última doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de 2026. El Barcelona lo necesita en su mejor versión, y rápido.

