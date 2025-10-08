Cómo Trump usa fondos federales que no le corresponden para perseguir sus cuestionables objetivos

Donald Trump parece ver los fondos federales como una alcancía presidencial personal. Su advertencia del martes de que algunos trabajadores…

Su advertencia del martes de que algunos trabajadores suspendidos podrían no recibir, como es habitual, su salario retroactivo cuando termine el cierre del Gobierno fue la última señal de que considera el dinero público enviado a Washington por los contribuyentes y los estados como un fondo secreto personal para gastar como le parezca.

Está dispuesto a gastar en programas que favorece, por ejemplo, grandes ayudas para agricultores perjudicados por sus aranceles o planes de rescate para populistas globales aliados como su amigo, el presidente de Argentina, Javier Milei.

Pero cuando llega el momento de pagar cosas que odia o proyectos importantes para sus adversarios políticos, Trump puede ser notablemente tacaño.

En el pasado, las víctimas puertorriqueñas de huracanes, los estados demócratas que buscan ayuda por desastre, los funcionarios californianos que ignoran sus consejos de gestión forestal o las “ciudades santuario” que se resisten a sus deportaciones han enfrentado amenazas a su financiación.

Y la administración ha utilizado la coacción y la realidad de cancelar la financiación estatal para la investigación para intentar obligar a universidades como Harvard y Columbia a someterse a sus requisitos ideológicos y políticos y a poner fin a prácticas que considera “conscientes”, como los programas de diversidad, equidad e inclusión.

La disposición de Trump a utilizar el presupuesto como arma solo se ha intensificado desde que el Gobierno cerró la semana pasada.

En primer lugar, Trump —quien ya disfrutó depurando la burocracia gubernamental bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental en su segundo mandato— amenazó a los demócratas con más despidos federales.

“Cuando se cierra el gobierno, hay que hacer despidos”, declaró el presidente el mes pasado. Esto no es cierto y nunca se ha dado en los cierres de Gobiernos anteriores.

El martes, Trump planteó la posibilidad de elegir qué trabajadores recibirían su salario atrasado en otro intento de presionar a los demócratas para que voten a favor de reabrir el aparato gubernamental.

“Diría que depende de quién estemos hablando”, manifestó el presidente a los periodistas cuando se le preguntó sobre un memorando, publicado inicialmente por Axios, que sugería que los trabajadores con licencia no debían recibir su salario.

Advirtió sobre “algunas personas que realmente no merecen que se les cuide”.

El fin de semana, Trump prometió que una categoría de empleados federales definitivamente no sufrirá escasez: el personal militar.

“Les daremos a nuestros militares hasta el último centavo”, manifestó el mandatario en un evento en Virginia para celebrar el 250 aniversario de la Armada. “No se preocupen, todo llegará”, añadió.

En otro intento de castigar a los demócratas por no votar a favor de un proyecto de ley a corto plazo para mantener la actividad gubernamental, la administración amenazó con retener US$ 18.000 millones en fondos federales previamente otorgados a la ciudad de Nueva York para dos grandes proyectos de infraestructura: la extensión del metro de la Segunda Avenida y los nuevos túneles ferroviarios del río Hudson.

No es casualidad que los dos principales demócratas del Congreso, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el de la minoría del Senado, Chuck Schumer, representen a Nueva York.

La Casa Blanca también congeló casi US$ 8.000 millones para proyectos climáticos en 16 estados, todos menos dos con gobernadores demócratas.

¿Cómo justifica entonces la Casa Blanca lo que parece ser una flagrante politización del dinero federal?

Cuando su oficina de presupuesto advirtió sobre despidos masivos debido al cierre del Gobierno, afirmó que se centraría en los trabajadores cuya misión no coincida con las prioridades personales de Trump. “Estamos analizando agencias que no se alinean con los valores del presidente” y “que consideramos un desperdicio del dinero del contribuyente”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la prensa la semana pasada.

Sus comentarios pusieron de relieve un malentendido o una interpretación errónea deliberada del papel y los poderes constitucionales del presidente.

Reflejaron la opinión dominante y errónea dentro del Ala Oeste de que el presidente tiene poderes prácticamente ilimitados y la autoridad para hacer exactamente lo que quiera.

La Casa Blanca está violando un principio constitucional que todo niño estadounidense aprende en la escuela: que el Congreso, no el presidente, tiene el poder sobre el dinero.

Los intentos de Trump de redirigir o simplemente congelar los fondos asignados por los legisladores, incluso en congresos anteriores, han resultado en intensos enfrentamientos con los tribunales.

En los primeros días de la administración, por ejemplo, un juez detuvo un intento de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de congelar las subvenciones federales. El juez Loren AliKhan afirmó que la administración había “intentado arrebatarle el control del erario a la única rama del Gobierno con derecho a ejercerlo”.

La inclinación de Trump a ignorar la facultad del Congreso para determinar cómo se gastan los ingresos federales también quedó patente el martes, cuando el Gobierno anunció un plan para utilizar los ingresos de los aranceles de Trump para financiar un programa federal de asistencia alimentaria para casi 7 millones de mujeres embarazadas, madres primerizas y niños pequeños mientras el Gobierno esté cerrado.

“El problema no es que no tengan el dinero, sino que el Congreso no les ha dicho que pueden gastarlo”, declaró Chris Towner, director de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, a Tami Luhby de CNN.

Hasta el momento, las amenazas de la Casa Blanca de despidos para castigar a los demócratas por el cierre no se han materializado, y no está claro cuán en serio se toman la idea de favorecer a algunos con los pagos de licencias.

Alayna Treene y Annie Grayer, de CNN, informaron el martes que el plazo de la medida se había extendido ante el temor de que pudiera ser contraproducente y debilitar la posición de Trump en un enfrentamiento que, hasta el momento, no ha resultado en el rápido triunfo político que aparentemente esperaba.

Pero las amenazas por sí solas ofrecen información clave sobre la personalidad de Trump y su estilo de liderazgo, que están definiendo el carácter sin precedentes de la administración que dirige.

Tanto en los negocios como en la vida, Trump ha tendido a ver cada encuentro personal y profesional como una competencia, una oportunidad para imponer su propia fuerza sobre interlocutores más débiles.

A menudo busca cualquier ventaja a su disposición para sorprender a un oponente. Esto siempre queda patente en sus encuentros televisados ​​con miembros del gabinete e incluso con líderes extranjeros.

Este martes, por ejemplo, la reunión de Trump con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, salió bien, dada la mala sangre que el presidente ha generado con el gran amigo y vecino del norte de Estados Unidos.

Pero no pudo resistirse a bromear sobre sus afirmaciones, que enfurecieron a los canadienses, de que deberían unirse a EE.UU. como el estado número 51.

Y el primer impeachment del presidente, en su primer mandato, fue provocado por sus intentos de utilizar armas financiadas por el Congreso para obligar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a anunciar una investigación sobre el futuro presidente Joe Biden y su familia.

Esta constante búsqueda de influencia explica el uso igualmente coercitivo que Trump hace de los fondos federales para intentar salirse con la suya. El dinero que los contribuyentes federales envían a Washington es simplemente otra forma de arma política.

Por supuesto, Trump no es el primer presidente que utiliza fondos federales como palanca. Muchos presidentes lo han intentado para imponer sus prioridades políticas.

El New Deal de Franklin Roosevelt, por ejemplo, utilizó grandes cantidades de ayuda federal para incentivar a los estados a cooperar con sus políticas. Pero en la mayoría de los casos, buscaba aliviar la pobreza y rescatar una economía devastada en lugar de perseguir venganzas políticas.

Más recientemente, los republicanos se quejaron cuando el presidente Barack Obama utilizó los fondos federales como incentivo para que los estados adoptaran sus políticas educativas.

Durante la presidencia anterior, los demócratas acusaron al presidente George W. Bush de retener fondos a escuelas y distritos en algunos estados que no cumplían con los términos y estándares exigidos por su Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás.

Y presidentes y líderes del Congreso han utilizado durante mucho tiempo la presión de la generosidad federal y el gasto excesivo para influir en votos cruciales.

Aun así, estas prácticas y controversias palidecen en comparación con las flagrantes maniobras de Trump en materia de financiación.

El equivalente más cercano probablemente fue el republicano Richard Nixon, cuyos intentos de recuperar fondos federales ya asignados por el Congreso proporcionaron una base para los propios esfuerzos de Trump más de 50 años después.

Nixon pretendía detener los programas federales de vivienda y reducir la ayuda por desastres y otros programas tras su reelección en 1972.

Además, se negó a desembolsar parte de los US$ 24.000 millones que el Congreso planeaba gastar en virtud de la Ley de Agua Limpia. Como resultado, el Congreso aprobó una ley para prohibir el uso de una práctica conocida como retención de fondos por parte del presidente.

Los intentos de Trump de recuperar fondos del Congreso para ajustarlos a sus prioridades no siempre han tenido éxito, y ha sufrido algunos reveses en los tribunales.

En ocasiones, la presión del Congreso ha funcionado; por ejemplo, en el caso de los casi US$ 7.000 millones en gastos de educación anunciados por la administración en julio.

Pero no hay razón para pensar que un presidente que ve la vida como una ecuación de victorias y derrotas dejará de usar dinero al que no tiene derecho para alcanzar sus objetivos políticos.

