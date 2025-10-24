Cómo la mafia de Nueva York presuntamente dirigía juegos de póker ilegales vinculados a jugadores de la NBA

Puedes imaginarte la escena. Escondida en algún lugar entre el brillo y la crudeza de Manhattan, una habitación impregnada de…

Puedes imaginarte la escena. Escondida en algún lugar entre el brillo y la crudeza de Manhattan, una habitación impregnada de humo al ritmo de una partida de póker aparentemente como cualquier otra: las cartas se deslizan sobre el paño, las fichas hacen clic en un tempo constante, y los jugadores se sientan alrededor de la mesa, protegiendo sus manos… y sus secretos.

Algunos de los jugadores atraídos a la mesa —seducidos por rostros famosos y la ilusión de un juego limpio— no saben que acaban de tomar asiento en una partida amañada por algunos miembros de la mafia de Nueva York, La Cosa Nostra, según las autoridades.

Esa ilusión se rompió el jueves cuando una investigación sobre apuestas ilegales y amaños deportivos vinculados a la mafia derivó en el arresto de 31 personas, entre ellas Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, y Damon Jones, exjugador de la NBA por los Cleveland Cavaliers y Miami Heat. Ambos, junto con otros, “supuestamente participaron en un esquema nacional para amañar partidas ilegales de póker”, según el fiscal federal Joseph Nocella Jr.

Los investigadores describieron la investigación de años —llamada Operación Royal Flush (Escalera Real en español, la jugada más fuerte en el póker)— como un esfuerzo meticuloso y basado en pruebas, que reveló una vasta red de corrupción que se extendía desde el crimen organizado hasta el deporte profesional.

En el centro de cada partida clandestina había una coreografía precisa de estrellas, señales y tecnología avanzada, según detallaron los fiscales.

“Lo que las víctimas —los peces— no sabían era que todos los demás en la mesa, desde el crupier hasta los jugadores, incluyendo las cartas con figuras, formaban parte del fraude”, dijo Nocella.

Entre los acusados en el esquema de apuestas hay miembros de las principales familias del crimen estadounidense, así como jugadores y entrenadores actuales y retirados de la NBA, dijo la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch. El base de los Miami Heat, Terry Rozier, fue implicado en una segunda acusación donde se alega que usó información no pública sobre próximos juegos de la NBA para permitir que otros obtuvieran ganancias apostando.

Jim Trusty, abogado de Rozier, refutó enérgicamente las acusaciones, diciendo que los fiscales caracterizaron a Rozier como sujeto de su investigación y no como objetivo.

“Parece que están creyendo la palabra de fuentes espectacularmente poco creíbles en vez de basarse en pruebas reales de conducta indebida. Terry fue exonerado por la NBA, y ahora estos fiscales reviven un caso inexistente. Terry no es un apostador, pero no le teme a una pelea, y espera ganar esta batalla”, añadió Trusty.

Un abogado de Billups también negó las acusaciones. CNN intentó comunicarse con los representantes de Jones, pero no obtuvo respuesta.

Según los documentos judiciales, más de US$ 7 millones fueron robados a las víctimas en estas partidas clandestinas, donde un elaborado esquema tecnológico inclinaba la balanza a favor de los acusados.

“Mi mensaje para los acusados que han sido arrestados hoy es este: su racha ganadora ha terminado”, dijo Nocella. “Su suerte se acabó. Violar la ley es una apuesta perdida, y pueden apostar por eso”.

Es probable que este teatro silencioso de codicia, suerte y engaño haya terminado.

Así es como las autoridades dicen que lograron salirse con la suya durante tanto tiempo.

De principio a fin, los fiscales dicen que los acusados emplearon una serie de tácticas tecnológicamente sofisticadas para asegurarse la victoria, despojando a sus víctimas de millones de dólares.

Sin que las víctimas lo supieran, se sentaban en una mesa de póker equipada con tecnología de rayos X capaz de leer las cartas colocadas boca abajo. Las partidas eran monitoreadas por “cámaras ocultas integradas en las mesas y en las lámparas”, dijo Tisch.

Sal Piacente, presidente de UniverSal Game Protection Development, Inc., experto en diversas formas de hacer trampa y consultor de casinos en todo el mundo, explicó a CNN que los sistemas de rayos X usan cámaras incrustadas en la mesa, que miran hacia arriba a través del fieltro. Cuando las cartas se posicionaban con precisión, las cámaras podían identificar cada carta y transmitir esa información a las máquinas barajadoras.

Aunque las máquinas parecían barajar al azar, en realidad estaban alteradas para leer el mazo y predecir quién obtendría la mejor mano, según la acusación.

Una máquina de barajar sin alterar contiene cámaras que alertan al casino, al crupier o a la casa si falta una carta y asegura que el mazo esté correctamente ordenado, según Piacente.

“Los tramposos encontraron la manera de aprovechar esa cámara para saber qué cartas se reparten y a quién, y la máquina adulterada transmitía esa información a un auricular para decirles quién iba a ganar”, añadió.

Durante las partidas, la información sobre el jugador con la mejor mano era transmitida a un operador fuera del sitio, quien la retransmitía a una persona sentada en la mesa que formaba parte del plan.

Ese jugador, conocido como el “Quarterback” o “Conductor”, señalaba a sus cómplices tocando una ficha de cierto color o haciendo gestos con el mentón, la muñeca o el brazo, según una carta de detención escrita al juez. Cada señal correspondía a un jugador involucrado.

Algunas cartas tenían marcadores, o códigos de barras, visibles solo para personas que usaban “lentes de contacto o gafas especiales”, según la acusación. Las autoridades dijeron que los acusados también usaban bandejas electrónicas de fichas de póker para analizar y leer las cartas en la mesa.

El caso contra Billups, miembro del Salón de la Fama y campeón de la NBA en 2004, se centró en partidas de póker de altas apuestas que, según los investigadores, estaban manipuladas.

Las autoridades indican que Billups participó en juegos de póker ilegales en Manhattan, Miami, Las Vegas y los Hamptons.

“Cualquiera que conozca a Chauncey Billups sabe que es un hombre de integridad; los hombres de integridad no hacen trampa ni defraudan a otros”, manifestó su abogado, Chris Heywood, en un comunicado. “Creer que hizo lo que el Gobierno federal le acusa es creer que arriesgaría su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad. No pondría en peligro esas cosas por nada, y mucho menos por un juego de cartas”.

A Billups y Jones se les apodó “Face Cards”, atletas profesionales cuya sola presencia legitimaba las partidas ilegales, con el objetivo de “atraer víctimas”.

Uno de los acusados mencionó que una víctima parecía “emocionada por darle su dinero a Billups porque estaba deslumbrado”, algo que, según los documentos judiciales, era intencional: se usaban exdeportistas para atraer a personas adineradas.

“Una vez que el juego comenzaba, los acusados despojaban a las víctimas de decenas o cientos de miles de dólares por juego”, dijo Nocella. “Los acusados usaron diversas tecnologías de trampa, algunas proporcionadas por otros acusados a cambio de una parte de las ganancias.

Los miembros de la conspiración a menudo enviaban mensajes de texto en tiempo real, a veces coordinando pérdidas deliberadas para mantener a la víctima jugando por más tiempo o para evitar levantar sospechas, según documentos.

La NBA expresó que Billups y Rozier están en licencia inmediata en la primera declaración de la liga tras la noticia de sus arrestos.

“Estamos en proceso de revisar las acusaciones federales anunciadas hoy”, dijo la liga en un comunicado el jueves.

Los miembros del esquema ilícito de póker a veces amenazaban y recurrían a la violencia cuando las víctimas no pagaban sus deudas a tiempo, alegaron los fiscales.

“Ya verás lo que pasa ahora”, habría escrito en 2022 el acusado Zhen Hu, identificado como uno de los organizadores, a una víctima que no había pagado. “Has estado hablando demasiado”.

Hu supuestamente golpeó en la cara a la víctima no identificada, un acto que los fiscales dicen que confirmó en un mensaje a un socio: “Le pegué a alguien en la cara el otro día, las cosas se están desmoronando rápido”.

Los fiscales también alegaron que Hu y otras tres personas se acercaron nuevamente a la víctima no identificada algún tiempo después, y la víctima fue atacada de nuevo.

“Lo que hiciste fue cobarde y ridículo”, le escribió la víctima a Hu casi un año después, según los fiscales. “Y luego envías a un grupo de matones para resolver tus problemas”.

Algunos de los acusados y sus co-conspiradores también cometieron actos de violencia, dijo Nocella, “incluyendo el robo a mano armada de una persona para obtener una máquina de barajar alterada y extorsiones que se perpetraron contra víctimas para asegurarse de que pagaran sus deudas de juego”.

Hu está detenido en Nueva York a la espera de juicio por cargos de un delito violento, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. CNN no ha podido determinar si Hu cuenta con representación legal.

En la ciudad de Nueva York, cinco grandes familias mafiosas italoestadounidenses han dominado durante mucho tiempo el crimen organizado. Cuatro de esas cinco familias están involucradas en los esquemas, según los fiscales.

Trece miembros y asociados de esas familias se encuentran entre los acusados en los dos casos, según Christopher Raia, subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva York. Según él explicó, las operaciones de apuestas ilegales crearon un “canal financiero” para La Cosa Nostra.

En Nueva York, las cuatro familias apoyaron los juegos de póker amañados y recolectaron una parte de sus ganancias, según la acusación. Uno de estos juegos, realizado principalmente en un edificio anodino en el vecindario Kips Bay de Manhattan, estaba afiliado a la familia Bonanno, mientras que otro, basado principalmente en Greenwich Village, estaba conectado con la familia Gambino, indica la acusación.

“Entre los acusados hay capos y varios soldados de las familias criminales Bonanno, Gambino, Lucchese y Genovese; reunir a cuatro de las cinco familias en una sola acusación es extraordinariamente raro”, dijo Tisch. “Refleja cuán profunda y hasta dónde llegó esta investigación, y la habilidad y la persistencia que se requirieron para llegar aquí. Ese trabajo descubrió una operación deliberada y tecnológicamente sofisticada diseñada para llevar a cabo sus crímenes”.

Si bien la Mafia ya no ejerce la influencia nacional que tuvo alguna vez, el FBI advierte que sigue siendo una amenaza significativa en el área metropolitana de Nueva York, así como en Nueva Inglaterra, Filadelfia, Chicago y Detroit.

