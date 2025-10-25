Clásico Real Madrid vs. Barcelona: previa, posibles alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Barcelona y Real Madrid se encuentran otra vez, con LaLiga en juego y algo más que puntos en disputa. El…

Barcelona y Real Madrid se encuentran otra vez, con LaLiga en juego y algo más que puntos en disputa. El equipo de Xabi Alonso llega como líder, con dos unidades de ventaja, mientras que el de Hansi Flick busca algo parecido a la redención después de un puñado de derrotas que dolieron más por quién las infligió que por cómo llegaron.

No es solo un partido. Es una galería de duelos de alto nivel: Lamine Yamal frente a Kylian Mbappé, el adolescente culé que irrumpe contra el hombre merengue que ya conquistó medio mundo. El francés, que suma 15 goles en 12 partidos, se ha vuelto el eje sobre el que gira el nuevo Madrid de Alonso, una versión más afinada, más letal. Del otro lado, Yamal representa el futuro inmediato del Barça: el relevo de Messi, la chispa que enciende un equipo en reconstrucción.

La estadística cuenta su propia historia: en la última década, el Barcelona ha teñido el Bernabéu de azulgrana. Seis victorias, tres de ellas con marcador de 0-4, resumen un dominio que abarcó desde la era de Messi hasta la irrupción de Yamal, el joven prodigio de 17 años que ya sabe lo que es marcar allí. En ese escenario cayeron nombres ilustres y se apagó la última etapa de Carlo Ancelotti, empujada hacia el final por las derrotas ante su eterno rival.

Ahora el tablero ha cambiado. Flick y Alonso se miden por primera vez en los banquillos —un duelo con aroma bávaro entre dos técnicos moldeados por el rigor del fútbol alemán—, aunque el DT del Barça mirará el partido desde la distancia mientras el Tribunal Administrativo del Deporte resuelve su sanción. Alonso, en cambio, vivirá su primer clásico con la serenidad del que sabe que el reto más grande no está en ganarlo, sino en entenderlo.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferrán Torres.

Ciudad de México: 9:15 a.m.

Bogotá: 10:15 a.m.

Miami: 11:15 a.m.

Buenos Aires: 12:15 p.m.

Madrid: 4:15 p.m.

España: DAZN y LaLiga TV Bar

Estados Unidos: ESPN y Disney +

América Central y República Dominicana: Sky y Rush Sports

Resto de Latinoamérica: Sky, IZZI, Disney+ y ESPN DSports

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.