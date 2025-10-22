Carolina del Norte aprueba un nuevo mapa del Congreso que daría a republicanos un escaño más en la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó este miércoles de forma definitiva un nuevo mapa electoral destinado a…

La Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó este miércoles de forma definitiva un nuevo mapa electoral destinado a ayudar a los republicanos a obtener un escaño adicional en la Cámara de Representantes de EE.UU., con el fin de reforzar la mayoría del partido tras las elecciones intermedias del próximo año.

El proyecto de ley del Senado 249 fue aprobado con una votación de 66 a favor y 48 en contra. Miembros del público fueron escoltados fuera del recinto después de que estallaran protestas poco antes de la votación.

La ley estatal no otorga al gobernador Josh Stein, demócrata, poder de veto sobre la legislación de redistribución de distritos, aunque es probable que haya litigios sobre el nuevo mapa.

Stein calificó el miércoles la medida como un abuso de poder “vergonzoso”.

“Temen perder en las elecciones intermedias y tienen miedo de decirle que no al presidente. Así que le han dado la espalda al pueblo para silenciar su voto en las elecciones de 2026. Es indignante”, dijo Stein en un mensaje en video publicado después de la votación. “Cuando un candidato o un partido pierde una elección, se supone que debes trabajar arduamente para conectar mejor con los votantes y poder ganar la próxima vez. No se manipulan las reglas del juego para garantizar la victoria, sin importarles los votantes”.

El nuevo mapa apunta a un distrito actualmente representado por el demócrata Don Davis, uno de los tres miembros afroamericanos del Congreso del estado. Las nuevas líneas distritales están explícitamente trazadas para dar ventaja a los republicanos en 11 de los 14 escaños federales de Carolina del Norte.

“Y aquí estamos en Carolina del Norte, haciendo una quinta redistribución en cinco años. No es por el censo. No es por una orden judicial. Es por una orden de un presidente. Sin precedentes en la historia de EE.UU.”, señaló la representante estatal demócrata Marcia Morey, de Durham, calificando el proceso de “guerra de mapas”.

Los republicanos reconocieron que la motivación detrás del nuevo mapa era ayudar al presidente Donald Trump.

“Por favor, apoyen esta propuesta legal para ayudar a Carolina del Norte a auxiliar al presidente Donald J. Trump a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, dijo el representante Jimmy Dixon de Warsaw.

La votación final se produjo apenas dos días después de que los legisladores republicanos, que controlan la legislatura de Carolina del Norte, abrieran formalmente el debate sobre el mapa.

El estado se unió a Texas y Missouri en el trazado de nuevas líneas para beneficiar al Partido Republicano, elevando a siete el número total de nuevos distritos favorables a los republicanos creados este año.

El estado de Tar Heel fue el último en comenzar el trabajo en una redistribución de distritos a mitad de década, algo que antes era poco común. El partido del presidente suele perder terreno en las elecciones intermedias, y los demócratas necesitan voltear solo un puñado de escaños para tomar el control de la Cámara tras los comicios del próximo año.

El senador estatal de Carolina del Norte Ralph Hise, republicano que ayudó a supervisar el trazado del mapa, describió lo que está en juego en términos contundentes.

“La motivación detrás de este rediseño es simple y única: dibujar un nuevo mapa que sume un escaño republicano adicional a la delegación congresional”, dijo. Si los demócratas toman el control de la Cámara, “torpedearán la agenda del presidente Trump”, agregó Hise.

Los republicanos en Carolina del Norte actuaron rápidamente para cumplir los deseos de Trump. Los legisladores estatales celebraron la primera reunión abierta sobre el nuevo mapa el lunes por la mañana y lo aprobaron en el Senado al día siguiente, a pesar de las fuertes críticas de los demócratas y de miembros del público que acudieron al Capitolio estatal en Raleigh para protestar.

Carolina del Norte es un estado políticamente competitivo. En los últimos ciclos electorales, demócratas como Stein y su predecesor, el exgobernador Roy Cooper, han ganado cargos estatales. Sin embargo, los líderes republicanos justificaron esta semana el desigual mapa congresional como un resultado merecido por el éxito electoral de Trump en el estado.

“Este nuevo mapa respeta la voluntad de los votantes de Carolina del Norte que enviaron al presidente Trump a la Casa Blanca tres veces”, manifestó en un comunicado el senador estatal Phil Berger, principal republicano del Senado.

Los legisladores del profundamente republicano Texas iniciaron este año la carrera política con un mapa que busca enviar a cinco republicanos más al Congreso. Los republicanos de Missouri también trazaron nuevas líneas para agregar un miembro adicional a su delegación congresional. Ambos mapas enfrentan desafíos judiciales, y activistas en Missouri buscan revocar el mapa a través de una campaña de recolección de firmas.

Hasta ahora, la mayor resistencia por parte de los demócratas proviene de California, que lanzó un proceso de redistribución de distritos en respuesta a Texas. Una campaña multimillonaria de publicidad y movilización del voto está en marcha para persuadir a los votantes de anular temporalmente el mapa elaborado por una comisión independiente el próximo mes y crear hasta cinco nuevos escaños demócratas en la Cámara de Representantes.

Los republicanos tienen una clara ventaja sobre los demócratas en el número de estados que podrían redibujar los mapas. El Partido Republicano controla la gobernación y ambas cámaras de la legislatura en 23 estados, frente a los 15 controlados por los demócratas.

En otros estados republicanos también están contemplando nuevos mapas, incluido Kansas, donde los legisladores aprobaron US$ 460.000 para financiar una sesión especial que tendría como objetivo a la única demócrata que representa al estado en Washington, la representante Sharice Davids, quien cumple su cuarto mandato. Dos tercios de la Cámara y el Senado estatales deben estar de acuerdo para convocar una sesión especial.

En Indiana, donde los republicanos tienen una ventaja de 7 a 2 en la Cámara de Representantes de EE.UU., la Casa Blanca ha instado repetidamente a los legisladores republicanos que tienen la mayoría en la legislatura estatal a apuntar al menos a uno de los escaños en manos de los demócratas. El vicepresidente J. D. Vance ha visitado el estado dos veces para presionar a los legisladores.

Otros dos estados controlados por republicanos, Ohio y Utah, también están envueltos en batallas de redistribución iniciadas antes de que Trump asumiera el cargo.

En Utah, una jueza determinó que un mapa existente no cumplía con las normas impuestas por una iniciativa ciudadana. A principios de este mes, la legislatura dominada por el Partido Republicano aprobó un nuevo mapa que podría dar a los demócratas una pequeña oportunidad de romper el monopolio republicano en la delegación congresional del estado.

Ese mapa debe volver al tribunal para su aprobación, con una decisión final esperada a principios de noviembre. Al mismo tiempo, los republicanos del estado han lanzado una campaña de recolección de firmas con la esperanza de bloquearlo.

En Ohio, la redefinición de sus distritos surge de una ley estatal que exige volver a trazar los mapas aprobados sin apoyo bipartidista después de cuatro años. La tarea recaerá en la Asamblea General controlada por los republicanos, probablemente el próximo mes.

Los demócratas prometen contraatacar.

El principal demócrata en la Cámara de Representantes de EE.UU., Hakeem Jeffries, de Nueva York, está considerando un esfuerzo para contrarrestar a los republicanos en Ohio. Si el mapa se aprueba por líneas partidistas, la ley estatal permite un referéndum de los votantes que podría invalidarlo, y Jeffries está dispuesto a apoyar esa iniciativa, incluso recaudando fondos, según una persona familiarizada con su planificación quien habló bajo condición de anonimato para revelar deliberaciones internas.

John Bisognano, presidente del Comité Nacional Demócrata de Redistribución de Distritos, dijo que los demócratas presentarán demandas, organizarán protestas y promoverán iniciativas ciudadanas para resistir las acciones de los estados dominados por los republicanos.

“Los republicanos están declarando abiertamente que necesitan quitarle el poder de voto al pueblo estadounidense a través de la manipulación de distritos electorales para ganar las elecciones intermedias de 2026”, dijo Bisognano en un comunicado. “Eso por sí solo es una señal de increíble debilidad. El hecho de que estén llevando la crisis de la manipulación de distritos a aún más estados más allá de Texas y Missouri subraya cuán asustados están de la oposición que enfrentan por parte del pueblo estadounidense, incluso en estados profundamente republicanos”.

Trump ha elogiado las nuevas líneas, escribiendo la semana pasada en Truth Social que “le daría a la gente fantástica de Carolina del Norte la oportunidad de elegir un republicano MAGA adicional en las elecciones de mitad de período de 2026, lo que sería UNA GRAN VICTORIA para nuestra Agenda Estados Unidos Primero, no solo en Carolina del Norte, sino en toda nuestra nación”.

El distrito de Davis, que representa una franja del este de Carolina del Norte, es el único escaño competitivo en la Cámara de Representantes de EE.UU. que queda en Carolina del Norte después de rondas previas de redistribución.

Trump ganó el distrito el pasado noviembre, incluso cuando Davis logró un segundo mandato por menos de dos puntos porcentuales. El nuevo mapa hace que el distrito sea más favorable a los republicanos al intercambiar varios condados por comunidades más conservadoras en la costa.

Algunos republicanos de Carolina del Norte argumentaron que las acciones en California –y otros estados profundamente demócratas– requerían una respuesta. “Esta es una carrera armamentista política que los republicanos no comenzaron”, dijo Hise, señalando el apoyo del expresidente Barack Obama a la iniciativa de redistribución de distritos de California.

Pero los legisladores estatales demócratas, junto con varios miembros del público que hablaron durante la reunión del comité de elecciones, denunciaron el mapa como una descarada toma de poder.

“California no ha redistribuido nada”, dijo Mark Swallow de Democracy Out Loud, un grupo activista progresista, durante el período de comentarios públicos en una reunión del comité del Senado. “Lo que han hecho es responder a Texas, que inició este desastre para nuestro país, y poner una iniciativa en la boleta para preguntar a los californianos si deben redistribuirse los distritos”.

“Ustedes deberían hacer lo mismo”, les dijo a los legisladores, “pero dudo que lo hagan porque saben que los habitantes de Carolina del Norte nunca aprobarán este plan. Así que son mentirosos y tramposos. De eso se trata esto. Son mentirosos y tramposos”.

La senadora estatal demócrata Val Applewhite dijo que los legisladores republicanos estaban siguiendo el “esfuerzo nacional coordinado de Trump para remodelar el mapa político de este país a su imagen para garantizar una cosa: que Donald Trump y solo Donald Trump permanezca en el poder”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.