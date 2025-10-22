EE.UU. sanciona a las dos mayores compañías petroleras de Rusia y pide que Moscú acepte un alto el fuego inmediato

El Gobierno de Trump impuso este miércoles sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Rusia mientras pedía a Moscú…

El Gobierno de Trump impuso este miércoles sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Rusia mientras pedía a Moscú que aceptara un alto el fuego inmediato en la guerra contra Ucrania.

El presidente Donald Trump había señalado durante semanas que podría imponer sanciones contra Rusia por la continuación de la guerra, pero no había tomado medidas punitivas importantes hasta este miércoles. El anuncio ocurrió cuando Trump dijo que había “cancelado” una reunión anticipada con Putin porque “no sentía que íbamos a llegar al lugar al que tenemos que llegar”.

En declaraciones en la Oficina Oval, Trump explicó que “sintió que era el momento” de las sanciones, señalando que “esperó mucho tiempo” para imponerlas. Aun así, el presidente de Estados Unidos dijo que espera que “no duren mucho” porque la guerra terminará.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó en un comunicado este miércoles que era “el momento de detener las muertes y alcanzar un alto el fuego inmediato”.

“Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra absurda, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin”, añadió Bessent.

El funcionario agregó: “El Tesoro está preparado para tomar más medidas si es necesario para apoyar los esfuerzos del presidente Trump por poner fin al conflicto. Animamos a nuestros aliados a sumarse y cumplir con estas sanciones”.

Las sanciones afectan a Rosneft y Lukoil y a casi tres decenas de sus subsidiarias. El Reino Unido sancionó a ambas compañías la semana pasada y la Unión Europea acordó otro paquete de sanciones este miércoles.

El enviado especial de la Unión Europea para las sanciones, David O’Sullivan, se reunirá el jueves con el alto funcionario del Departamento del Tesoro John Hurley, según informó un portavoz del Tesoro a CNN.

La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, elogió el anuncio del miércoles, que según dijo “llega después de numerosos intentos de dar a Rusia la oportunidad de comenzar negociaciones reales para poner fin a la guerra”.

“La decisión está completamente alineada con la posición coherente de Ucrania: la paz solo es posible mediante la fuerza y la presión sobre el agresor utilizando todas las herramientas internacionales disponibles”, dijo Stefanishyna en una publicación en X, y agregó que también espera “decisiones firmes de los socios europeos mañana, tras la reunión del Consejo Europeo”.

Más temprano este miércoles, Bessent había anticipado las sanciones como “unas de las más grandes”, señalando la decepción de Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el estado de las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, después de una cumbre en Alaska hace más de dos meses.

Ucrania había solicitado mayor presión sobre Moscú mientras continuaba la guerra. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto se han estancado y Rusia ha rechazado la idea de congelar el conflicto para negociar, algo que Ucrania y Europa han declarado apoyar.

Trump dijo la semana pasada que tenía la intención de reunirse con Putin en Budapest. Sin embargo, este miércoles anunció que “canceló” esa cumbre prevista porque “no sentía que fuéramos a llegar a donde tenemos que llegar”. Añadió que podrían reunirse en el futuro.

CNN informó a principios de esta semana que las esperanzas de Trump de una reunión rápida con Putin se habían estancado, y un funcionario del Gobierno dijo el martes que “no hay planes” para una cumbre entre los dos “en el futuro inmediato”.

El impacto de las nuevas sanciones estadounidenses estará determinado en gran medida por cómo se implementen y si el Gobierno sigue adelante con sanciones secundarias, dijo un experto a CNN.

“Hasta ahora lo que ha salido son estas sanciones primarias sobre Rosneft y Lukoil, pero la clave será entonces si hay una amenaza de sanciones secundarias sobre bancos, refinerías de petróleo y comerciantes en terceros países que están tratando con Rosneft y Lukoil”, dijo Eddie Fishman, investigador principal en el Atlantic Council.

En enero, el Gobierno de Biden anunció sanciones contra otras grandes compañías petroleras rusas, pero decidió no dirigirse a Rosneft y Lukoil.

Los funcionarios argumentaron en ese momento que esperaron hasta los últimos días de la administración para imponer las sanciones, en parte debido al estado del mercado petrolero mundial y al impacto potencial en la economía estadounidense.

“El presidente Putin no ha acudido a la mesa de manera honesta y directa como esperábamos. Hubo conversaciones en Alaska; el presidente Trump se retiró cuando se dio cuenta de que las cosas no avanzaban”, dijo Bessent a Fox Business. “Ha habido conversaciones tras bambalinas, pero creo que el presidente está decepcionado con… la situación en la que nos encontramos en estas conversaciones”.

“Estas son sanciones, no aranceles secundarios,” añadió Bessent. “Van a ser sustanciales y poderosas, y estamos instando a nuestros aliados europeos y del G7, además de Canadá y Australia, a que nos acompañen.”

Este titular y esta noticia se actualizaron con información adicional.

