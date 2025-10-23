Así se jugará la Serie Mundial de la MLB entre Dodgers y Blue Jays: previa, días, horarios y cómo ver por TV e Internet

La hora de la verdad llegó al béisbol de las Grandes Ligas. Durante una semana, la Serie Mundial paralizará los…

La hora de la verdad llegó al béisbol de las Grandes Ligas. Durante una semana, la Serie Mundial paralizará los corazones de los amantes del bate y el jonrón, y se sentirá con mucha más fuerza en Los Ángeles y Toronto, las dos ciudades que sueñan con quedarse con el llamado “Clásico de Otoño”.

De un lado, los Dodgers, los campeones. Un equipo que pudo haber dejado algunas dudas en la temporada regular, pero que, llegado el momento de los playoffs, limpió rivales con una facilidad alarmante para cualquiera.

Primero llegó un triunfo sencillo en dos juegos ante los Reds de Cincinnati en la ronda de comodines y luego un cómodo 3-1 ante los Phillies de Filadelfia. La cereza del pastel fue una barrida sensacional ante los Brewers de Milwaukee, que apenas si tuvieron chances de competir.

Los Dodgers son el gran candidato, no solo porque apenas perdieron un partido en esta postemporada, sino porque tienen jugadores que llegaron a este momento en un nivel altísimo de juego, especialmente el extraterrestre llamado Shohei Ohtani. El japonés puede darle el triunfo cualquier noche a los angelinos con su bate o con su pitcheo, convirtiéndose en un jugador de talento único.

Si al mejor bateador que hay en el juego le sumas una rotación de grandes lanzadores con Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow, no hace falta explicar mucho más por qué son los grandes candidatos para repetir el título logrado el año pasado.

Sin embargo, nadie puede impedirles soñar a los Blue Jays de Toronto. Se ganaron ese derecho firmando una temporada regular sensacional que los dejó como el mejor equipo en toda la Liga Americana, y confirmaron ese puesto de liderazgo en la ronda divisional, poniendo de vacaciones a unos Yankees que parecía que podían dar pelea hasta el final de la postemporada.

La serie de campeonato fue emocionante. Algunos incluso perdieron la cuenta de cuántas veces anduvieron repartiendo certificados de defunción por Toronto. Y es que los Blue Jays parecían perdidos tras ceder los dos juegos iniciales en casa, también tras estar 2-3 y, mucho más, cuando perdían 3-1 en casa en la séptima entrada del séptimo juego. Pero no está muerto quien pelea, y nadie lo hace mejor que el equipo oriundo de Canadá, que lo dio vuelta en el final para llegar a la Serie Mundial.

Los Blue Jays también tienen nombres propios como para entusiasmarse. El primera base Vladimir Guerrero Jr. está a la cabeza, con un rendimiento estelar en la postemporada que implica un bateo de .442, seis cuadrangulares y 12 carreras impulsadas.

Por allí también andan Trey Yesavage, el novato que pone a todos de pie con sus lanzamientos, y el mexicano Alejandro Kirk, que tiene un lugar bien ganado a base de un respetable pitcheo y un bateo de .222, tres jonrones y siete carreras impulsadas en esta postemporada. Buen material para ilusionarse.

La Serie Mundial es al mejor de siete partidos, por lo que los juegos 5, 6 y 7 solo se jugarán de ser necesarios.

Juego 1 – viernes 24 de octubre, en Toronto.

Juego 2 – sábado 25 de octubre, en Toronto.

Juego 3 – lunes 27 de octubre, en Los Ángeles.

Juego 4 – martes 28 de octubre, en Los Ángeles.

Juego 5 – miércoles 29 de octubre, en Los Ángeles.

Juego 6 – viernes 31 de octubre, en Toronto.

Juego 7 – sábado 1 de noviembre, en Toronto.

La hora es la misma para todos los partidos de la serie.

Miami: 8 p.m.

México: 6 p.m.

Colombia: 7 p.m.

Argentina: 9 p.m.

España: 2 a.m.

Estados Unidos: Fox y Fox Deportes.

México: Imagen TV, ESPN y Disney+.

Colombia: ESPN y Disney+.

Argentina: ESPN y Disney+.

España: MLB TV.

