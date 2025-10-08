Arrestan y acusan a un sospechoso por el mortal incendio de Palisades, según las autoridades

Un hombre de Florida de 29 años fue arrestado bajo sospecha de incendio provocado en relación con el incendio de…

Un hombre de Florida de 29 años fue arrestado bajo sospecha de incendio provocado en relación con el incendio de Palisades, que quemó miles de casas y mató a 12 personas al arrasar el área de Los Ángeles en enero pasado.

Jonathan Rinderknecht, residente de Florida de 29 años, enfrenta un cargo federal por destrucción de propiedad mediante fuego, según Bill Essayli, fiscal federal interino para el sur de California.

El sospechoso, que vivía en el vecindario de Palisades en ese momento, trabajaba como conductor de Uber y dejó a un pasajero en Nochevieja antes de caminar por un sendero cercano e iniciar el incendio, informaron las autoridades.

Rinderknecht supuestamente generó una imagen en ChatGPT que mostraba una ciudad en llamas, según Essayli.

Según la denuncia penal, el incendio de Palisades, que comenzó la mañana del 7 de enero, se ha determinado como un incendio residual, lo que significa que se originó a partir de los restos de un incendio anterior.

“La investigación sobre el incendio de Palisades de enero de 2025 fue larga, compleja y, como mencioné, extremadamente exhaustiva”, declaró el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, en una conferencia de prensa este miércoles.

Seis días antes se había producido otro incendio en la misma zona, según imágenes satelitales y grabaciones de despacho analizadas por CNN. Los bomberos locales informaron que el incendio fue contenido en cuestión de horas tras alcanzar unas 3,2 hectáreas, según las alertas del departamento de bomberos de Los Ángeles, que indicó que un equipo trabajaría para garantizar que no se produjeran rebrotes.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles había extinguido el incendio de Lachman el 1 de enero, según la denuncia, pero “sin que nadie lo supiera, el fuego continuaba latente y ardiendo bajo tierra, entre las raíces de la densa vegetación”.

Se espera que el sospechoso comparezca ante un tribunal federal para una primera comparecencia el miércoles por la tarde, dijo Essayli.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos determinó que el incendio se inició con una llama abierta, dijo Essayli.

Rinderknecht vivía en Palisades y conocía el vecindario, que estaba lleno de vegetación densa, según las autoridades.

“El acusado necesitó varios intentos para contactar al 911 y reportar el incendio”, dijo Essayli. “Huyó del lugar en su auto, pero dio la vuelta después de pasar camiones de bomberos que circulaban en dirección contraria para apagar el fuego”.

Essayli se negó a hablar sobre cuáles podrían ser las motivaciones de Rinderknecht.

“Parte del largo tiempo que tomó recorrer las miles de hectáreas quemadas se debe a que literalmente teníamos a agentes y a nuestros compañeros a gatas arrastrándose entre los escombros del incendio”, dijo el agente especial a cargo de la ATF, Kenny Cooper.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró a CNN a principios de este año que existían “algunos indicios de que un incendio provocado sea una posibilidad a la que debemos estar abiertos”.

Quince integrantes del Equipo Nacional de Respuesta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos encabezaron la investigación sobre la “causa y el origen” del incendio, según Tim Jones, subdirector adjunto de la ATF.

El incendio de Palisades comenzó en la mañana del 7 de enero. Seis días antes, se había registrado otro incendio en la misma zona, según imágenes satelitales y grabaciones de despacho analizadas por CNN. Ese incendio había sido reportado como contenido en cuestión de horas por los bomberos locales, después de crecer hasta unas ocho hectáreas, de acuerdo con alertas del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que indicó que un equipo permanecería en el lugar para evitar reactivaciones.

La proximidad entre los dos incendios había suscitado interrogantes sobre si los vientos podrían haber reavivado restos humeantes de fuegos artificiales de Año Nuevo y provocado el incendio de Palisades, según reportaron el San Francisco Chronicle y The Washington Post.

De acuerdo con el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, el incendio de Palisades es el noveno más mortal en la historia del estado.

El devastador incendio en Los Ángeles es además el tercero más destructivo en la historia del sur de California: destruyó miles de viviendas y negocios y quemó más de 9.300 hectáreas.

Un experto en clima predijo que el incendio estaría entre los más costosos en la historia de Estados Unidos.

