Argentina y Ecuador buscan la gloria en la Copa Libertadores y en la Sudamericana: partidos, días y horarios

Los dos torneos más importantes de clubes de Sudamérica conocerán esta semana a sus finalistas, y parece que después de mucho tiempo de hegemonía brasileña, otros países tienen la gran chance de quedarse con la gloria.

Claro que los clubes brasileños son mayoría en esta instancia. Allí andan los económicamente poderosos Palmeiras y Flamengo, que dijeron “presente” en el Mundial de Clubes, y también el Atlético Mineiro. Pero también hay dos argentinos, Racing Club y Lanús, y dos ecuatorianos, Independiente del Valle y la Liga Deportiva Universitaria de Quito. A ellos se suma la Universidad de Chile (con mucha polémica a cuestas).

Hace seis años que los clubes de Brasil se reparten la Copa Conmebol Libertadores, y en cuatro de esas seis el subcampeón también fue de la tierra de Pelé. Ahora, la edición de 2025 podría no tener a ninguno en la gran final.

La LDU de Quito y Racing Club están a un paso de romper con ese dominio brasileño.

Los ecuatorianos fueron contra todo pronóstico en la ida de la semifinal. Nadie dudaba que podían hacerse fuertes en la altura, pero barrer como lo hicieron al gran candidato, el Palmeiras, nadie lo esperaba. El 3-0 pone a la LDU con un pie en la gran final de Lima y ahora deberá rendir otro examen: ¿cómo administrar la ventaja en Brasil? ¿Resguardarse cerca del arco propio o apostar por poner incómodo al “Verdao”? La expulsión de Bryan Ramírez, sobre el final del primer partido, también puede costarle caro.

Partido de Ida: LDU de Quito 3-0 Palmeiras

Revancha: jueves 30 de octubre – 8:30 p.m. de Miami, 9:30 p.m. de Buenos Aires, 7:30 p.m. de Bogotá, 6:30 p.m. de Ciudad de México y 2:30 a.m. de Madrid.

Por su parte, el equipo argentino tiene una prueba más complicada, pero accesible. El 0-1 que se trajo de su visita al Flamengo de Brasil lo obliga a ganar para pasar, pero la “Academia” se ha hecho muy fuerte de local, donde ya ganó en octavos y cuartos. El “Mengao” es su rival de mayor jerarquía en lo que va de la Copa Libertadores, y es cierto que bien pudo perder por más de un gol en la ida, pero quedó vivo y, con el empuje de su gente, irá por su primera final desde 1967 (fue campeón). La mala noticia es la lesión de Santiago Sosa, su capitán, que se pierde la revancha.

Partido de Ida: Flamengo 1-0 Racing Club

Revancha: miércoles 29 de octubre – 8:30 p.m. de Miami, 9:30 p.m. de Buenos Aires, 7:30 p.m. de Bogotá, 6:30 p.m. de Ciudad de México y 2:30 a.m. de Madrid.

La Copa Sudamericana no ha mostrado un dominio de los equipos brasileños, que ya llevan tres finales perdidas de manera consecutiva. Por el contrario, es una competencia más amigable con otros países del continente, y hay dos ganadores que quieren volver a levantar el trofeo.

Independiente del Valle tuvo un año con altibajos. Comenzó el 2025 jugando la Copa Libertadores, pero el tercer lugar en el grupo la bajó a la Copa Sudamericana, donde supo reconvertirse. Es una competición que conoce bien: la ganó en 2019 y 2022. En semifinales le tocó el Atlético Mineiro, finalista de la Libertadores del año pasado, que si bien logró sacarle un empate 1-1 en Ecuador, demostró que no es ningún monstruo. Por eso, Independiente del Valle puede permitirse soñar con el golpe en tierras brasileñas.

Partido de Ida: Independiente del Valle 1-1 Atlético Mineiro

Revancha: martes 28 de octubre – 8:30 p.m. de Miami, 9:30 p.m. de Buenos Aires, 7:30 p.m. de Bogotá, 6:30 p.m. de Ciudad de México y 2:30 a.m. de Madrid.

La otra llave tampoco tiene diferencias. Lanús, ganador de esta competencia en 2013 y subcampeón en 2020, se trajo de Santiago un empate 2-2 ante la Universidad de Chile que, a pesar de que pueda parecer una derrota porque estaba ganando 2-0, lo deja muy bien parado para la revancha en Buenos Aires. Será un partido con muchos condimentos, por las quejas del equipo argentino hacia el arbitraje en la ida (la U lo empató a los 99 minutos con un polémico penal) y por el negro antecedente de los chilenos, que la última vez que visitaron el país protagonizaron un episodio lamentable, donde primero agredieron a los aficionados de Independiente y luego fueron salvajemente atacados por la barrabrava local en la tribuna. La U pasó por decisión de la Conmebol en un muy discutido fallo.

Partido de Ida: Universidad de Chile 2-2 Lanús

Revancha: jueves 30 de octubre – 6 p.m. de Miami, 7 p.m. de Buenos Aires, 5 p.m. de Bogotá, 4 p.m. de Ciudad de México y 11 p.m. de Madrid.

