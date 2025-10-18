Argentina vs. Marruecos, por la final del Mundial Sub-20: previa, alineaciones, horarios y cómo ver por TV e internet

Este domingo, Argentina y Marruecos tienen una cita con la historia. La albiceleste y los Leones del Atlas se medirán…

Este domingo, Argentina y Marruecos tienen una cita con la historia. La albiceleste y los Leones del Atlas se medirán en Santiago, Chile, con un único objetivo: gritar campeón en el Mundial Sub-20.

Argentina cortó una racha de 18 años sin llegar a la final. La última vez, en Canadá 2007, fue con vuelta olímpica con un triunfo 2-1 sobre República Checa. Los sudamericanos tienen con qué ilusionarse para ganar otro título. Han jugado seis partidos, con seis triunfos en fila. La fase de grupos fue casi un trámite para los dirigidos por Diego Placente, que vencieron 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia.

Ya en octavos de final apareció el rival de siempre, Nigeria, al que goleó 4-0, para después eliminar sin contemplaciones a México en un partido que terminó 2-0.

En semifinales tuvo su partido más exigente, ante una selección colombiana que la puso en aprietos en el primer tiempo, pero que no resistió en el segundo.

Placente tiene una buena noticia con el regreso de Maher Carrizo, uno de los goleadores del equipo, que ante Colombia cumplió una suspensión de un partido por acumulación de tarjetas amarillas. No estarán Pierani y Montoro, lesionados, pero el conjunto argentino ya demostró que tiene con qué suplir a sus piezas más destacadas.

Gianluca Prestianni, quien se ganó un lugar en el primer equipo en reemplazo de Montoro, ha sido el jugador más desequilibrante de los últimos encuentros, mientras que Mateo Silvetti lleva ya tres goles en partidos consecutivos ingresando en los segundos tiempos, demostrando que Argentina tiene un once titular consolidado, pero con futbolistas listos para el desafío esperando en el banco de suplentes.

Párrafo aparte merece la defensa. La albiceleste lleva ya cuatro partidos consecutivos sin recibir goles. Pasaron Italia, Nigeria, México y Colombia y ninguno pudo festejar ni una vez. La última línea argentina sufrió la baja prolongada de Pierani, pero allí apareció Juan Villalba para aportar temple defensivo y conducción por el campo, como se vio en el segundo gol ante México.

Si había una pieza que faltaba mostrarse en plenitud, era la del portero. Santino Barbi fue determinante para mantener el cero en el arco propio en la semifinal ante Colombia, que llegó un par de veces con mucha claridad en el primer tiempo. De sus manos brotó tranquilidad, que el equipo luego aprovechó para crecer en el campo.

Del otro lado, Marruecos está a las puertas de alcanzar algo que nunca logró en su historia, y pergaminos ya ha mostrado de sobra. Los africanos afrontaron el llamado “grupo de la muerte” con autoridad, venciendo a Brasil y España para clasificarse como primeros. Los Leones del Atlas eliminaron luego a Corea del Sur (2-1) y a Estados Unidos (3-1), antes de medirse en un partido infartante ante Francia. Tras un 1-1 en los 120 minutos, los marroquíes avanzaron por un 5-4 en los penales gracias a una tapada del tercer arquero del plantel, que ingresó en el último segundo del tiempo suplementario.

El fútbol marroquí está, posiblemente, en el mejor momento de su historia, después del cuarto puesto en la Copa Mundial de Qatar 2022 y ahora en la final de la Copa del Mundo Sub-20. Hay mucho talento en esta selección liderada por Mohamed Ouahbi, principalmente en los pies de futbolistas como Othmane Maamma, Yassir Zabiri y Gessime Yassine, que, cuando se lanzan en velocidad, son difíciles de detener.

Será un partido entre dos selecciones de estilos diferentes que buscarán llenarse la boca al grito de “campeón”.

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Taha Majni, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani; Naim Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Houssam Essadak, Gessime Yassine; Yassir Zabiri.

7 p.m. de Miami.

8 p.m. de Buenos Aires.

6 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Ciudad de México.

1 a.m. de Madrid (ya lunes).

En Estados Unidos: Fox Sports, FIFA+ y Fubo Sports.

En Argentina: DSports y Telefé.

En México: TUDN, ViX Premium.

En Colombia: Caracol, RCN, DSporst.

En España: FIFA+, Teledeporte, RTVE Play.

