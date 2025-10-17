Argentina escala posiciones en el ranking FIFA y Francia le sigue de cerca. Así está la última actualización

La FIFA develó la última actualización de la Clasificación Mundial Masculina y trajo consigo importantes movimientos entre las principales selecciones…

La FIFA develó la última actualización de la Clasificación Mundial Masculina y trajo consigo importantes movimientos entre las principales selecciones del planeta.

Recordemos que este ranking cobra mayor importancia de cara al sorteo del Mundial 2026 —que se realizará el 5 de diciembre en Washington— porque, según la posición de las selecciones clasificadas, se formarán los bombos del sorteo.

La actualización del ranking de octubre llegó tras una maratónica ronda de 173 partidos internacionales, incluyendo eliminatorias para el Mundial y amistosos.

España mantiene el liderato tras sumar dos victorias, 2-0 frente a Georgia y 4-0 ante Bulgaria, consolidando su posición en la cima de la clasificación.

La selección dirigida por Luis de la Fuente le arrebató el primer puesto a Argentina en la anterior actualización, poniendo fin al reinado de la Albiceleste que se extendía desde abril de 2023.

Argentina, actual campeona del mundo y primera clasificada de la Conmebol al Mundial, asciende al segundo lugar tras superar a Francia. Los franceses, que estaban en segundo lugar, ahora se ubican en el tercer puesto. Un empate 2-2 ante Islandia en la clasificación al Mundial les hizo perder puntos. Francia de momento no amarra su cupo, pero lidera el Grupo D con 10 puntos, por encima de Ucrania con 7.

España: 1.880,76 puntos Argentina: 1.872,43 puntos Francia: 1.862,71 puntos Inglaterra: 1.824,3 puntos Portugal: 1.778 puntos Países Bajos: 1.759,96 puntos Brasil: 1.758,85 puntos Bélgica: 1.740,01 puntos Italia: 1.717,15 puntos Alemania: 1.713,3 puntos

Alemania es otra de las grandes protagonistas, regresando a los diez primeros lugares tras escalar dos posiciones, desplazando a Croacia al undécimo puesto.

Brasil descendió al séptimo lugar tras un tropiezo en un amistoso ante Japón (2-3) y fue superado en el ranking por Países Bajos.

Colombia con 1.695,72, México con 1.682,52, Uruguay con 1.677,57 y Estados Unidos con 1.673,49 —todas clasificadas al próximo Mundial— no se movieron en el ranking, pero son, junto con Argentina y Brasil, las únicas del continente americano entre los primeros 20 lugares.

El ranking de la FIFA servirá para distribuir los 48 equipos clasificados al Mundial en los bombos del sorteo.

Canadá, Estados Unidos y México serán cabezas de serie por ser anfitriones y los otros nueve saldrán según las primeras posiciones del ranking FIFA y, por supuesto, su clasificación al Mundial.

Según la FIFA, los mayores ascensos se registran fuera del top 50. Níger, Lesotho e Islas Feroe han escalado nueve puestos cada una.

Otros equipos que han alcanzado récords históricos son Kosovo, Siria y Liberia, mientras que Grecia y Suecia experimentan caídas significativas, perdiendo ocho posiciones tras sus derrotas en los últimos partidos clasificatorios mundialistas.

