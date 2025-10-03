Apple elimina aplicaciones de rastreo de ICE después de que el Gobierno de Trump afirmara que amenazaban a los agentes

Tras una solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU., Apple eliminó ICEBlock y aplicaciones similares que permiten a las personas…

Tras una solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU., Apple eliminó ICEBlock y aplicaciones similares que permiten a las personas alertar a otras personas cercanas sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su área. El presidente Donald Trump y su administración han criticado estas aplicaciones durante meses, argumentando que representan una amenaza para los agentes de ICE.

En un correo electrónico dirigido a Joshua Aaron, creador de ICEBlock, Apple escribió que, “tras una reevaluación”, la aplicación no cumple con las directrices de su tienda de aplicaciones sobre contenido “objetable” y “difamatorio, discriminatorio o malintencionado”, según una copia del mensaje vista por CNN.

“La información proporcionada a Apple por las fuerzas del orden demuestra que su aplicación infringe las directrices de la tienda de aplicaciones porque su propósito es proporcionar información de ubicación sobre agentes del orden que puede utilizarse para perjudicar a dichos agentes, ya sea individualmente o en grupo”, afirma el correo electrónico.

Aaron ha afirmado que la aplicación ICEBlock tenía como objetivo ayudar a las personas a evitar el contacto con agentes de ICE. El director del FBI, Kash Patel, declaró el mes pasado que un hombre que disparó contra una oficina local de ICE en Dallas planeó el ataque durante semanas y “buscó aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes”. Todd Lyons, director interino de ICE, declaró en junio: “Una aplicación que permite a cualquiera determinar su ubicación es como invitar a la violencia contra ellos”.

El Departamento de Justicia, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato el viernes a las solicitudes de comentarios. En un comunicado publicado en Fox News Digital, que fue el primero en informar sobre la eliminación de las aplicaciones por parte de Apple, la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, afirmó que ICEBlock y aplicaciones similares habían cruzado una línea.

“ICEBlock está diseñado para poner en riesgo a los agentes de ICE simplemente por hacer su trabajo, y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”, declaró Bondi a Fox.

ICEBlock y aplicaciones similares estaban disponibles en la tienda de aplicaciones de Apple desde la primavera. Apple afirmó que la compañía eliminó las aplicaciones el jueves tras comunicarse con las fuerzas del orden. La compañía no citó específicamente a ICE ni al DHS, pero Bondi declaró a Fox que el Departamento de Justicia contactó a Apple para “exigir” que eliminara las aplicaciones.

“Con base en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado junto con aplicaciones similares de la App Store”, declaró Apple en un comunicado. Apple y su director ejecutivo, Tim Cook, han buscado en los últimos meses fortalecer la relación de la compañía con la Casa Blanca, en medio de los cambios de política de Trump que podrían amenazar su negocio.

Aaron, creador de ICEBlock, ha negado que la aplicación tuviera la intención de incitar a la violencia contra las fuerzas del orden. En una declaración a CNN el viernes, Aaron dijo estar “increíblemente decepcionado por las acciones de Apple hoy” y calificó de “evidentemente falsa” la afirmación de que ICEBlock fue diseñada para perjudicar a los agentes del orden. La aplicación tenía más de un millón de usuarios antes de su eliminación, según Aaron. La aplicación solo estaba disponible en iOS de Apple, ya que Aaron había declarado previamente que no podía garantizar el anonimato de los usuarios de Android.

“ICEBlock no se diferencia de los controles de velocidad de colaboración colectiva, que todas las aplicaciones de mapas importantes, incluida la app Mapas de Apple, implementan como parte de sus servicios principales”, afirmó. “Esta es una expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Estamos decididos a combatirla con todas nuestras fuerzas”.

Aaron declaró a CNN en junio que esperaba que las notificaciones de colaboración colectiva ayudaran a las personas a evitar interacciones con ICE. Cuando los usuarios registran un avistamiento en la aplicación ICEBlock, esta advierte: “Tenga en cuenta que el uso de esta aplicación es solo para fines informativos y de notificación. No debe utilizarse para incitar a la violencia ni interferir con la aplicación de la ley”.

“Nuestra misión siempre ha sido proteger a nuestros vecinos del terror que esta administración continúa infligiendo a la gente de esta nación”, declaró el viernes.

Sin embargo, la Casa Blanca ha criticado repetidamente las aplicaciones y la cobertura mediática que se les ha dado. Tras el informe de CNN sobre ICEBlock en junio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó duramente a CNN, afirmando en una rueda de prensa que era “inaceptable que una importante cadena promoviera una aplicación que incita a la violencia contra las fuerzas del orden que intentan mantener la seguridad de nuestro país”.

En un comunicado emitido en ese momento, CNN negó estar promocionándola.

“Esta aplicación está disponible públicamente para cualquier usuario de iPhone que desee descargarla”, declaró un portavoz de CNN. “No hay nada ilegal en informar sobre la existencia de esta o cualquier otra aplicación, ni dicha información constituye promoción ni respaldo de la aplicación por parte de CNN”.

Trump había amenazado a Apple, en concreto, con fuertes aranceles por fabricar su iPhone en el extranjero, pero Cook se ha ganado el favor de Trump en los últimos meses tras el anuncio de la compañía de cientos de miles de millones de dólares en inversiones en manufactura en Estados Unidos. Desde entonces, Trump ha limitado el daño potencial a Apple tras eximir ciertos productos electrónicos de aranceles tras las promesas de Cook. No obstante, la factura arancelaria de Apple ha rondado los US$ 1.000 millones por trimestre.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.