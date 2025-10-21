Ante la amenaza de nuevos aranceles, Petro intenta bajar la tensión diplomática con EE.UU.

El Gobierno de Colombia buscó este lunes apaciguar la escalada de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, tras un fin de…

El Gobierno de Colombia buscó este lunes apaciguar la escalada de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, tras un fin de semana de cruces verbales entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que incluyeron una amenaza de Washington de imponer nuevos aranceles.

La Cancillería informó que Petro tuvo una reunión “larga, franca y constructiva” con el encargado de negocios de EE.UU. en Colombia, John McNamara, a la que también asistió el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, a quien el mandatario llamó a consultas por segunda vez en lo que va del año en medio de la tensión por las operaciones militares estadounidenses en el Caribe.

“Es el primer acercamiento en pro de subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales y que se sostendrán nuevas reuniones con el objetivo de llegar a una pronta solución”, indicó el comunicado.

Frente al tema de aranceles, el representante estadounidense “dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente Trump”, según reportó Bogotá.

Sin embargo, la Casa Blanca había moderado el tono frente a la posibilidad de imponer nuevas medidas comerciales. Kevin Hassett, asesor económico de Trump, declaró que no existen planes inmediatos de elevar los aranceles a Colombia.

EE.UU. es el principal socio comercial de Colombia y ambos países mantienen desde 2012 un Tratado de Libre Comercio (TLC). Petro consideró que el acuerdo está “suspendido de facto” desde abril, cuando Trump lanzó su guerra comercial e impuso a Colombia aranceles del 10 %. Para la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, el pacto “sigue aplicando” en “sus demás disciplinas”, según dijo en X.

El domingo, Trump anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas y acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

El mandatario colombiano ratificó en la reunión del lunes el compromiso de su Gobierno en la lucha contra las drogas y destacó cifras de incautaciones de cocaína y esfuerzos contra los cultivos ilícitos.

Cuando Trump anunció la cancelación de ayuda financiera a Colombia, dijo que Petro “no hace nada para detener” la producción de drogas en su país, “a pesar de los pagos y subsidios a gran escala por parte de Estados Unidos”. Trump además consideró que esto era una “estafa a largo plazo contra Estados Unidos”.

Antes de la reunión con el representante estadounidense, Petro había señalado a Trump como “primer responsable” de la crisis en Venezuela por las maniobras en el Caribe. “Le da rabia que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor, a que estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir a dónde están sus primos y sobrinos, a que los maten como en Gaza”, declaró en una entrevista con el periodista Daniel Coronell, de Univision.

“Yo no voy a conceder, voy a exigir. Pero si Colombia ya concedió todo, no tiene que conceder más”, agregó Petro. “Te paras firme y erguido, no te arrodillas. Jamás te debes arrodillar”.

Estados Unidos proporcionó cerca de US$ 210 millones en asistencia a Colombia en el año fiscal que terminó en septiembre, incluyendo unos US$ 31 millones en apoyo agrícola, según datos del Departamento de Estado de EE.UU. El país es, con mucha diferencia, el mayor financiador de la seguridad de Colombia, que hasta hace unos años era considerada como el aliado más confiable de Washington en Sudamérica en seguridad y defensa.

La escalada de tensiones bilaterales causa inquietud en ciudadanos del país sudamericano, que anticipan posibles efectos perjudiciales para sus bolsillos y sus familias a raíz de los anuncios del presidente Donald Trump.

