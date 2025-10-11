Al menos 4 muertos en tiroteos cerca de partidos escolares de fútbol americano en Mississippi, según las autoridades

Se regsitraron al menos tres tiroteos en Mississippi este fin de semana, todos aparentemente relacionados con partidos de fútbol americano…

Al menos cuatro personas personas murieron y otras 12 resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad de Leland, en el noroeste de Mississippi, la noche del viernes o la madrugada del sábado, según informó el alcalde de la ciudad.

El alcalde John Lee dijo a CNN que 16 personas recibieron disparos y cuatro murieron cerca del centro de Leland alrededor de la medianoche. Lee no aclaró si los cuatro fallecidos están incluidos entre los 16.

Nadie ha sido detenido en relación con el tiroteo, señaló. La investigación está en curso, informó el Departamento de Policía de Leland a CNN al ser consultado sobre los reportes del tiroteo. No se proporcionó más información.

El tiroteo ocurrió durante una reunión después del partido de fútbol americano de regreso a casa de Leland High School, informó la filial de CNN WAPT, citando al senador estatal Derrick Simmons. CNN no pudo comunicarse de inmediato con Simmons.

El jefe de policía de Heidelberg, Cornell White, dijo a la filial de CNN WDAM que al menos dos personas murieron por disparos y otra resultó herida la noche del viernes en los terrenos de la escuela secundaria Heidelberg. El sábado, funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de Jasper dijeron que tenían a una persona relacionada con el tiroteo.

Y en el condado de Sharkey, el departamento del sheriff informó que había arrestado y acusado al menos a dos personas en relación con un tiroteo “que ocurrió fuera del partido de fútbol” la noche del viernes.

“El sheriff Ceaser quiere dejar absolutamente claro que los actos de violencia en nuestra comunidad no serán tolerados”, dijo una publicación de Facebook del Departamento del Sheriff del Condado de Sharkey. “Nuestro equipo de agentes del orden está comprometido a buscar justicia rápidamente y a garantizar la seguridad de todos los residentes y visitantes que vienen a nuestro condado”.

“La gente simplemente se estaba reuniendo y pasando un buen rato en el centro de Leland”, dijo Simmons a The Associated Press.

“Es simplemente violencia armada sin sentido”, afirmó, según la AP. “Lo que estamos experimentando ahora es solo una proliferación de armas en circulación”.

El tiroteo no ocurrió cerca de la escuela secundaria, dijo Lee, quien no ofreció más detalles sobre el tiroteo a CNN. Leland, una ciudad de unos 4.000 habitantes, está a unos 185 kilómetros al noroeste de la capital del estado, Jackson.

La Oficina de Investigación de Mississippi dijo que está colaborando en la investigación, pero remitió a la policía de Leland para la divulgación de detalles sobre el incidente.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en una publicación en X que la agencia “está al tanto y participando” respecto al tiroteo en Leland, y que está “movilizando recursos para ayudar a las autoridades locales en el caso”.

“Por favor, recen por las víctimas y sus familias. Actualizaremos en cuanto sea posible”, escribió Patel.

El gobernador Tate Reeves emitió un comunicado en X, diciendo que el estado “está orando por las víctimas y sus familias”.

“Los responsables serán llevados ante la justicia”, agregó Reeves.

Esta noticia se actualizó con información adicional.

