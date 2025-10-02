Al menos 25 latinoamericanos y 40 españoles en la flotilla interceptada por Israel. Esto es lo que sabemos

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves “la falta de información” sobre el paradero de 443 participantes…

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves “la falta de información” sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, que fue interceptada por la Armada Israelí en aguas internacionales cuando se aproximaba a Gaza para llevar ayuda.

Varios gobiernos de América Latina expresaron su preocupación por la situación de sus nacionales y pidieron a Israel que respete el derecho internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en conferencia de prensa que seis mexicanos fueron detenidos por las fuerzas israelíes y remarcó que hasta el momento las autoridades consulares no habían podido comunicarse con los nacionales. “Sabemos que actualmente se encuentran en el puerto de Ashdod. El personal consular aún no ha podido acceder. Las autoridades israelíes dicen que los llevarán a un centro de detención”, expresó.

Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México había reportado que los viajeros eran siete: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

“La SRE reitera su llamado a respetar su integridad física y su seguridad, que puedan acceder de manera expedita a la entrevista consular y proceder a su rápida repatriación, en apego al derecho internacional”, indicó la Cancillería.

El Gobierno de Uruguay dijo que está “en contacto directo con los tres compatriotas que forman parte de este esfuerzo humanitario y con algunos de sus familiares”, así como con autoridades israelíes “a efectos de garantizar la protección diplomática y consular correspondiente”.

Los uruguayos que buscaban llevar ayuda a Gaza son Ana Zurragamurdi, Rodrigo Ciz y Romina Gallini.

La Cancillería de Colombia dijo que “rechaza, en los más drásticos términos, el secuestro en aguas internacionales” de las ciudadanas colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, que viajaban en la embarcación HIO.

“El Gobierno de Colombia exige la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como la liberación de todos los demás integrantes de la Flotilla”, agregó el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que acompaña “con preocupación” la interceptación de embarcaciones “que cuentan con la presencia de ciudadanos brasileños”, sin precisar un número.

El Gobierno confirmó que viajaba la diputada federal Luizianne Lins, y dijo que “deplora la acción militar del Gobierno de Israel, que viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica”.

La agencia EFE reportó que al menos 10 brasileños forman parte de la flotilla.

La Cancillería de Argentina no ha emitido hasta el momento un comunicado sobre la situación.

Los militantes de izquierda Ezequiel Peressini y Celeste Fierro y el capitán Carlos Bertola forman parte del grupo y han documentado en redes sociales el viaje.

Según la información del equipo jurídico de la organización, Adalah, 47 personas con nacionalidad española viajaban a bordo de los barcos de la flotilla, que partió desde Barcelona el 31 de agosto y ha sido reforzada por otras embarcaciones desde otros puertos mediterráneos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, que no detalló la cifra, exigió este jueves “que la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles sean respetados”. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que estudiarán si la actuación israelí violó la legalidad internacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó que varios barcos de la Flotilla Global Sumud habían sido “detenidos de manera segura” y que sus pasajeros estaban siendo “transferidos a un puerto israelí”.

Horas antes de que los barcos fueran interceptados el miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que su armada había contactado a la flotilla y “les había pedido que cambiaran de rumbo”.

“Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activo y que está violando un bloqueo naval legal”, publicó el ministerio en X. El “único propósito” de la flotilla era la “provocación”, afirmaron las autoridades, que cambiaron el nombre de la flotilla a Hamas-Sumud.

