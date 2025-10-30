Al menos 15 personas hospitalizadas tras aterrizaje de emergencia de un vuelo de JetBlue en Florida, informan autoridades

Al menos 15 personas fueron trasladadas a un hospital después de que un vuelo de JetBlue perdiera altitud y realizara…

Al menos 15 personas fueron trasladadas a un hospital después de que un vuelo de JetBlue perdiera altitud y realizara a un aterrizaje de emergencia el jueves en Tampa, dijeron las autoridades.

El vuelo 1230 de JetBlue viajaba desde Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey, cuando “experimentó una pérdida de altitud”, dijo JetBlue en un comunicado. El avión fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2:00 p.m., hora de Miami, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La interrupción del vuelo se produce en un entorno estresante para los viajes aéreos, ya que el cierre del Gobierno, que se ha extendido por un mes, genera problemas de personal para los controladores de tráfico aéreo y provoca retrasos en los vuelos, todo esto mientras se avecina la temporada de viajes por las fiestas de fin de año.

La FAA dijo que está investigando el “problema de control de vuelo” en el Airbus A320. No está claro si la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte también investigará.

El vuelo fue recibido en tierra por personal médico, dijo un portavoz del Aeropuerto Internacional de Tampa.

Aproximadamente entre 15 y 20 personas fueron evaluadas y transportadas a un hospital por lesiones que no ponen en peligro la vida, dijo Vivian Shedd, portavoz de Tampa Bay Fire Rescue. No había más detalles disponibles sobre la naturaleza de las lesiones.

El audio del tráfico aéreo de LiveATC.net capturó una llamada de radio que reportaba lesiones a bordo del avión, incluyendo “tal vez una laceración en la cabeza”, informó Associated Press.

No está claro por qué el avión perdió altitud.

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para su inspección, y realizaremos una investigación completa para determinar la causa”, dijo JetBlue en su comunicado. “La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación siempre es nuestra principal prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados”.

El incidente ocurrió justo después de que un fuerte frente frío pasara por Florida, dejando a su paso vientos fuertes y lluvias ligeras.

