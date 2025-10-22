ACLU insta a ICE a liberar a inmigrantes detenidas que están embarazadas, en posparto y lactantes

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) instó este miércoles al Servicio de Inmigración…

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) instó este miércoles al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a liberar a las detenidas que están embarazadas, en período de posparto o en período de lactancia.

La organización sin fines de lucro y sus instituciones asociadas informaron que se han reunido con más de 12 mujeres recluidas en centros de procesamiento de ICE en Basile, Louisiana, y Lumpkin, Georgia, incluyendo algunas embarazadas o mujeres que sufrieron abortos espontáneos recientes durante su detención.

En una carta dirigida al director interino de ICE, Todd Lyons, y a otros funcionarios de la agencia, la ACLU describió lo que las mujeres afirmaron haber experimentado.

“Estas mujeres relataron experiencias extremadamente preocupantes de encadenamiento, restricciones y aislamiento; atención prenatal tardía y deficiente; negación de vitaminas prenatales; alimentación y agua inadecuadas; atención médica brindada sin consentimiento informado; falta de interpretación y traducción en las consultas médicas; y negligencia médica que condujo a una infección peligrosa después de un aborto espontáneo”, decía la carta.

“Nuestras entrevistas indican que ICE ha emitido órdenes de detención, arrestado y puesto bajo custodia a personas embarazadas, incluso después de que hayan informado a los agentes sobre su embarazo, en violación de las directrices de la agencia”, dijeron ACLU y otras organizaciones.

Para contextualizar: una política del ICE de 2021 establece que las personas que se sabe que están embarazadas, en período de posparto o en período de lactancia no deben ser detenidas, arrestadas ni puestas bajo custodia por violar las leyes de inmigración, excepto en circunstancias excepcionales.

CNN se ha puesto en contacto con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para obtener comentarios sobre la carta de la ACLU.

En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional respondió a acusaciones vinculadas al trato a las mujeres embarazadas en centros de detención migratoria, afirmando que estas reciben visitas prenatales regulares, servicios de salud mental, apoyo nutricional y adaptaciones que cumplen con los estándares de atención de la comunidad.

