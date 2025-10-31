A tiempo para Halloween: los tráilers de “Scream 7” y “Stranger Things” traen una doble dosis de sustos

Un par de tráilers se lanzaron el jueves que seguramente harán felices a dos grupos de fans. Los aficionados al…

Un par de tráilers se lanzaron el jueves que seguramente harán felices a dos grupos de fans.

Los aficionados al horror y la ciencia ficción (y quienes disfrutan de ambos géneros) recibieron un regalo –no una broma– con el estreno de los tráilers de “Scream 7” y la temporada 5 de “Stranger Things” el mismo día, también conocido como la víspera de Halloween.

La última entrega de la franquicia “Scream” reúne a las estrellas Neve Campbell y Courteney Cox como parte de un elenco que también incluye a varios otros, como Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Joel McHale, Mckenna Grace y Mark Consuelos. Campbell no participó en la última película, así que este marca su regreso a la franquicia de slasher. Junto a ella regresan otras estrellas, incluyendo algunas que se creía que habían muerto, como David Arquette, Matthew Lillard y Scott Foley.

“Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, sus peores temores se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el siguiente objetivo”, según la sinopsis de la película. “Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentar los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas”.

Kevin Williamson creó los personajes de la franquicia slasher y dirige la última película. “Scream VI” se estrenó en 2023.

Mientras tanto, el grupo de Hawkins se ha reunido para la temporada final de la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”.

En la temporada 5, es el otoño de 1987, el pueblo ha sido puesto en cuarentena por las fuerzas armadas y todo se ha vuelto del Revés. La canción de Queen “Who Wants to Live Forever” acompaña el drama en el tráiler.

“Creo que lo único de esta temporada es que comienza un poco en el caos porque nuestros héroes finalmente perdieron al final de la temporada 4”, dijo el cocreador de la serie Ross Duffer a Tudum. “Normalmente mostramos cómo es su vida cotidiana y cómo van a la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada arranca a toda velocidad desde el principio”.

La última temporada de “Stranger Things” se estrenó en 2022.

El Volumen 1 de la temporada 5 de “Stranger Things” estará disponible en streaming a partir del 26 de noviembre, y los volúmenes siguientes llegarán alrededor de Navidad y Año Nuevo.

“Scream 7” llegará a los cines el 27 de febrero de 2026.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.