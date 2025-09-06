Xi Jinping pide al mundo que elija “guerra o paz”. ¿Hacia dónde se dirige China?

La imagen no podría haber sido más impactante cuando el líder chino Xi Jinping llegó a un enorme desfile militar…

La imagen no podría haber sido más impactante cuando el líder chino Xi Jinping llegó a un enorme desfile militar en Beijing flanqueado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong Un, seguido por una veintena de otros líderes, incluidos los de Irán, Pakistán, Belarús y Myanmar.

Los jumbotrones en la Plaza Tiananmén proyectaron la imagen a las 50.000 personas reunidas bajo el sol abrasador de Beijing para presenciar el espectáculo, muchas de ellas ondeando pequeñas banderas chinas, mientras que los medios estatales la transmitían a televisores en toda China y el mundo.

Muchos que observaban desde capitales de Occidente, incluido Donald Trump, consideraron que el mensaje era claro: China está provocando deliberadamente a Estados Unidos y sus aliados.

“Por favor, envíe mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos”, escribió el presidente estadounidense a Xi en redes sociales, mientras legiones de soldados marchaban a paso de ganso por el centro de Beijing.

Para cualquiera que escuchara los gritos resonantes de los miles de soldados perfectamente entrenados y viera los enormes misiles con capacidad nuclear, drones submarinos y aviones de combate deslizándose por la Avenida de la Paz Eterna de Beijing, no cabe duda de que Xi estaba orquestando su demostración más contundente hasta ahora de China como líder global alternativo, con poderío militar y peso geopolítico.

China ha promovido durante mucho tiempo su “ascenso pacífico” y ha denunciado el “belicismo” de Estados Unidos. Pero el desfile, que conmemoraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, sin duda tenía la intención de mostrar el rápido avance de las fuerzas armadas más grandes del mundo y señalar la creciente capacidad de Xi para proyectar poder militar en el escenario global.

Un micrófono abierto que captó a Xi y Putin discutiendo cómo las personas pronto podrían vivir hasta los 150 años gracias a los avances médicos insinuó la durabilidad que ambos ven para sus propias posiciones al liderar una transición global de poder, al igual que la decisión de Kim de llevar a su hija y posible sucesora en su tren verde a Beijing.

Detrás de la pompa cuidadosamente coreografiada había un mensaje clave: que Xi aspira a un mundo donde Estados Unidos y Occidente no sean quienes establezcan las reglas, y una pregunta: ¿qué significa eso para Estados Unidos y el mundo?

Para Xi, situar a Kim y Putin a su lado fue una forma contundente de subrayar su creencia de que el sistema internacional actual, liderado por Estados Unidos, es el responsable de los conflictos y enfrentamientos actuales, y no los hombres sentados a su alrededor.

“Solo cuando todos los países y naciones se traten como iguales, coexistan en paz y se apoyen mutuamente” podrán “mantener la seguridad común” y “erradicar la raíz de la guerra”, dijo Xi durante un discurso transmitido por altavoces en los terrenos del desfile el miércoles.

Esa raíz, han dicho Xi y sus funcionarios una y otra vez, es la “mentalidad de Guerra Fría, la confrontación de bloques y las prácticas de intimidación”, usando el código de Beijing para describir la política exterior estadounidense.

A principios de la semana, en la ciudad portuaria de Tianjin, el líder chino clausuró una cumbre de líderes regionales, incluido el primer ministro de la India, Narendra Modi, presentando una “iniciativa de gobernanza global”, uno de los pilares del plan más amplio de Xi para remodelar la forma en que se gestiona el sistema internacional y hacerlo más “democrático”.

El plan, que respalda a las Naciones Unidas, podría tener un alcance amplio, según Wang Yiwei, director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin en Beijing. “La gobernanza global no solo se centra en (la seguridad), sino también en las finanzas: el sistema SWIFT, sanciones, comercio, gobernanza de la IA, gobernanza oceánica, cambio climático… y necesitamos que el Sur Global tenga más voz y poder (en la ONU)”, dijo Wang.

Observadores señalan que la iniciativa de Xi pretende servir como punto de encuentro para los países que se sienten presionados por un sistema internacional que consideran dominado injustamente por Occidente, y ayudar a China a diluir el poder de Estados Unidos en diversas áreas, compartiéndolo con países más afines a China.

Eso podría ayudar a Beijing a moldear un sistema internacional donde el desarrollo nacional prime sobre cualquier concepto de derechos humanos individuales y ninguna alianza liderada por Estados Unidos pueda frenar las ambiciones de China. Es un arreglo que bien podría beneficiar los planes de China sobre la isla democrática de Taiwán, que Beijing reclama y no ha descartado tomar por la fuerza.

El doble golpe de la diplomacia de Xi, seguido de su desfile durante la última semana, pareció cuidadosamente calibrado para enviar un mensaje: mientras China expande su influencia y poder blando, también está aumentando el poder duro que podría respaldarlo si fuera necesario.

Y aunque China enfatiza que sus fuerzas armadas son para fines defensivos, su demostración de fuerza el miércoles dio a los analistas de todo el mundo una visión clara del alcance de sus capacidades ofensivas y su vasta capacidad para producir armas.

El arsenal de misiles exhibido podría permitir a China atacar objetivos en todo el mundo y evadir defensas antimisiles avanzadas con tecnología hipersónica; su vanguardia de drones de combate y armas láser también podría dificultar que los adversarios bloqueen los avances de las fuerzas chinas en la región en caso de una ofensiva.

Y fue en este contexto de imponente demostración que Xi miró a las multitudes frente a él en la Plaza Tiananmén y llamó a la humanidad a tomar una decisión simple: “paz o guerra”.

Allí, Xi parecía referirse a una elección de sistema internacional: el de China o el de Occidente.

Y es una elección que ahora podría sentirse más seguro de pedir a los países, mientras Beijing observa cómo Trump sacude el papel tradicional de Estados Unidos en el escenario global al abandonar organismos internacionales, recortar la ayuda exterior y agitar a aliados y socios de larga data con aranceles y otras exigencias.

Pero es una declaración que suena inquietante para muchos observadores cuando se pronuncia junto a una exhibición de poder militar a la que asiste Putin, cuya invasión de Ucrania desató la guerra más sangrienta de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y Kim, quien le suministra armas y tropas mientras refuerza su propio arsenal nuclear ilegal.

Los funcionarios chinos han dicho durante mucho tiempo que las fuerzas armandas de China son para la defensa y se esforzaron en describir su desfile como una conmemoración de las contribuciones de China a la “salvaguardia de la paz mundial”. Xi aseguró a sus espectadores que China “sigue comprometida con el camino del desarrollo pacífico”.

Pero a medida que Beijing refuerza sus lazos con Rusia, Corea del Norte y otras naciones poco amistosas con Occidente, la aparición de dos bloques y la competencia entre ellos parece más clara que nunca.

Desestimar esos lazos entre estos países sería “ingenuo y peligroso”, dijo Edward Howell, profesor de política en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, especializado en la península de Corea.

Su “oposición común a Estados Unidos” permite futuras y mayores posibilidades de “intercambio en comercio, armas y conocimientos… con el objetivo más amplio de socavar el orden internacional liderado por Estados Unidos”, añadió.

Y aunque Beijing espera ver un mundo donde las alianzas estadounidenses se desintegren, su propia agresión en la región –al afirmar sus reclamos territoriales en el Mar de China Meridional y hacia Taiwán– está acercando a los aliados estadounidenses en Asia a Washington.

Mientras tanto, China enfrenta sus propios desafíos internos, donde el Partido Comunista gobernante lidia con una economía en desaceleración y un desempleo persistente. Algunos observadores se preguntan si fomentar el nacionalismo como estrategia de distracción podría llevar a China a una postura aún más agresiva.

El desfile del miércoles “sirve no solo para demostrar poder en el extranjero, sino también para avivar el nacionalismo en casa y fortalecer el apoyo público ante los vientos económicos en contra”, dijo Tong Zhao, investigador principal de la Carnegie Endowment for International Peace en Estados Unidos. Eso ayuda a Beijing a “apuntalar la estabilidad interna para reforzar la rivalidad a largo plazo de China con Washington”, agregó.

Y dentro del país, también hay quienes consideran cuidadosamente hacia dónde llevarán las ambiciones militares de China.

El coronel superior (retirado) Zhou Bo, investigador principal del Centro de Seguridad Internacional y Estrategia de la Universidad de Tsinghua en Beijing, dijo a CNN que espera que China, de aquí a 2049, se convierta en una llamada potencia militar de clase mundial y siga manteniendo la paz y ascendiendo.

“En ese momento, el objetivo de China es estar a la par con las fuerzas armadas de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, surge otro dilema: ¿cómo puedes demostrar que tienes una fuerza militar de clase mundial sin haber sido probado en combate?”

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.