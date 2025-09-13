Venezuela denuncia presunto “asalto” de la Marina de EE.UU. a un buque pesquero venezolano en el Caribe

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado un presunto “asalto” de la Marina de Estados Unidos a un buque pesquero…

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado un presunto “asalto” de la Marina de Estados Unidos a un buque pesquero venezolano que el viernes se encontraba en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país caribeño, según un comunicado de la Cancillería venezolana.

La Cancillería dijo que un destructor de la Marina de EE.UU. “asaltó de manera ilegal y hostil” a la embarcación pesquera cuando esta navegaba a unas 48 millas náuticas de la Isla La Blanquilla, una de las dependencias federales de Venezuela.

En el buque pesquero había nueve pescadores de atún que desarrollaban tareas de faena autorizada y quienes, según el comunicado, fueron sorprendidos por 18 marinos estadounidenses armados que “abordaron y ocuparon” su vehículo durante ocho horas en las que, según la Cancillería venezolana, los trabajadores estuvieron incomunicados.

La Cancillería de Venezuela también dijo que esta presunta operación de EE.UU. “carece de toda proporcionalidad estratégica” y “constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares”.

CNN contactó al Departamento de Defensa de EE.UU. y al Departamento de Estado para pedir comentarios respecto de estos señalamientos y está a la espera de respuesta. Hasta el momento, ninguna de estas instituciones se ha pronunciado sobre el caso.

La Cancillería de Venezuela dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia” y acompañó “en todo momento a los pescadores hasta su liberación”.

Agregó que las autoridades de Venezuela rechazan lo sucedido y exigen a EE.UU. que “cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe”.

EE.UU. y Venezuela están en una escalada de tensión desde agosto, cuando el Gobierno del presidente Donald Trump acusó al presidente Nicolás Maduro de ser el líder del Cártel de los Soles y duplicó la recompensa por datos que lleven a su captura. Venezuela negó tajantemente los señalamientos contra Maduro y la existencia del Cártel de los Soles, una supuesta organización criminal a la que Washington atribuye actividades de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.

Durante las últimas semanas, el Gobierno de Trump también ha desplegado barcos militares en el Caribe con el argumento de combatir a los cárteles de la droga y llevó a cabo un ataque letal contra una supuesta embarcación de la banda delictiva Tren de Aragua. Sin embargo, el Gobierno estadounidense no ha presentado evidencia pública que respalde esa afirmación. Según EE.UU., en dicho ataque murieron 11 personas.

Venezuela dice que el despliegue militar de EE.UU. en aguas del Caribe y otras acciones recientes son una “provocación” y parte de una estrategia en contra del Gobierno de Maduro.

