Un tren choca con un autobús y deja al menos 10 muertos y decenas de heridos en el centro de México

Al menos diez personas muerieron y más de 40 resultaron lesionadas luego de un accidente ocurrido este lunes en una carretera del Estado de México, en el centro de México, luego de que un ferrocarril impactó a un autobús de pasajeros de doble piso, informaron autoridades de Protección Civil estatales.

En redes sociales, la dependencia explicó que el accidente ocurrió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.

Dos de los lesionados fueron trasladados al Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, y los demás pacientes se encuentran en hospitales de Atlacomulco, Ixtlahuaca y en Jocotitlán, dijo a la televisión local Adrian Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil del Estado de México.

La secretaría de Protección Civil aseguró que en el lugar trabajan la Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.

En redes sociales, circuló un video en el que se puede ver a varias personas que intentan ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encuentran en el suelo.

