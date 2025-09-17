Un PSG arrollador, un Bayern imponiendo condiciones ante el Chelsea, así transcurrió la jornada de la Champions League

La Liga de Campeones en la segunda jornada de la primera fecha ha dejado una noche llena de emociones y…

La Liga de Campeones en la segunda jornada de la primera fecha ha dejado una noche llena de emociones y confirmando, desde el primer día de competencia, a los equipos que se ponen los galones de favoritos.

El campeón defensor comenzó en casa ante el Atalanta su gesta para repetir el título, algo que no ocurre desde el 2018 cuando el Real Madrid ganó por tercer año consecutivo la orejona.

Aunque falte mucho camino, el conjunto de Luis Enrique vapuleó en su primera presentación a un rival que parecía resultó ser un gran examinador como el Atalanta.

El equipo de Bergamo llegó a este debut por fuera de casa arrastrando un tibio arranque en la Serie A con un triunfo y dos empates, mientras el PSG lleva un presente avasallador en la League 1 con puntaje perfecto en cuatro presentaciones.

El primer grito en el Parc des Princes fue gracias al brasileño Marquinhos, que robó una pelota presionando en campo contrario y avanzó hasta el área para recibir de Fabián Ruiz y no desaprovechar su posición frente al arco de Carnesecchi.

Al minuto 39 el georgiano Khvicha Kvaratskhelia con una jugada marca registrada se llevó a cuanto rival tuvo en el camino y definió para el 2-0 entrando al área.

Pudo haber sido 3-0 antes de terminar la primera parte, pero un cobro de penal muy pobre, por parte de Bradley Barcola, fue detenido por Carnesecchi.

En la segunda parte siguió el repertorio parisino y el portugués Nuno Mendes culminó una gran jugada para el 3-0.

En tiempo cumplido y con el partido sentenciado llegó otro más para los de Luis Enirque por medio de Gonzalo Ramos para el 4-0 lapidario.

En Anfield el Liverpool y el Atlético vivieron una montaña rusa de emociones. El cuadro local apeló a Mohamed Salah para conducir la orquesta.

De los pies del egipcio surgieron los primeros dos goles. El primero, recién comenzado el partido, con un tiro libre que rebotó en Andrew Robertson y poco después el mismo Salah se encargó del 2-0, cuando apenas transcurrían cinco minutos de juego.

El Atleti regresó al encuentro antes de terminar la primera parte y Marcos Llorente descontó para darle tranquilidad al equipo del Cholo de cara al complemento.

Llorente volvió a aparecer a diez minutos del final con un espectacular remate desde la cabecera del área, que se desvió en el argentino Alexis Mac Allister y terminó venciendo al portero brasileño Alisson Becker.

Las cuentas parecían salir para el Cholo y sus dirigidos, pero una pelota detenida fue su perdición, el neerlandés Virgil van Dijk de cabeza dejó los tres puntos en casa.

Quizás uno de los choques más atractivos de esta primera jornada se viviría en el Allianz Arena de Munich y los protagonistas no decepcionaron.

El Chelsea, estrenando su rótulo de campeón del mundo, intentó imponer condiciones en la casa del Bayern, pero los bávaros fiel a su efectividad pegaron primero con un autogol de Trevoh Chalobah y siete minutos después con un penal de Harry Kane doblaron la ventaja.

El Chelsea reaccionó rápidamente y Cole Palmer se encargó del descuento dos minutos después, consiguiendo su primer gol en la Champions tras haber sido campeón con el City en 2023.

Los errores del Chelsea lo costaron caro y el Bayern encaminó su victoria en la segunda parte gracias a un definición letal de Harry Kane, quien, sin esperarlo, recibió una mala devolución de Gusto y no perdonó para el 3-1 definitivo.

Ajax 0-2 Inter. Gran resultado de visitante para el finalista de la pasada edición. El cuadro italiano suma sus primeros tres puntos. El 30 de septiembre recibe al Slavia Praha.

Slavia Praha 2-2 Bodo Glimt. El Bodo dejó un buen sabor de boca en su debut de Champions. Logró empatar jugando de visita, luego de ir abajo en el marcador por dos goles.

Olympiacos 0-0 Pafos. Otro debutante que sorprendió fue el Pafos de Chipre, que se llevó un punto de Grecia, luego de empatar con el Olympiacos.

