Un juez dice que el Gobierno de Trump violó la ley federal al usar fuerzas militares en Los Ángeles

Un juez federal dictaminó este martes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, violaron la ley federal al utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para ayudar a llevar a cabo actividades de aplicación de la ley en Los Ángeles y sus alrededores este verano.

El juez de distrito de EE.UU. Charles Breyer concluyó que el uso por parte de Trump de miles de miembros federalizados de la Guardia Nacional de California y de infantes de Marina para brindar protección a agentes federales durante una ofensiva agresiva contra la inmigración en el área de Los Ángeles contravenía la Ley Posse Comitatus, una norma del siglo XIX que generalmente prohíbe el uso de militares para fines de aplicación de la ley a nivel interno.

El fallo de Breyer, quien el mes pasado presidió un juicio de varios días sobre el uso del Ejército por parte de Trump en el estado, se produce mientras el presidente evalúa enviar miembros de la Guardia Nacional a otras ciudades, incluidas algunas en California e Illinois.

“El presidente Trump y el secretario Hegseth han manifestado su intención de convocar a miembros de la Guardia Nacional en otras ciudades del país”, escribió Breyer en su opinión de 52 páginas, “… creando así una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe”.

“La evidencia presentada en el juicio estableció que los acusados usaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo estaba oculta por armaduras protectoras) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, participar en el control de multitudes y, de otras maneras, demostrar una presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores. En resumen, los acusados violaron la Ley Posse Comitatus”, escribió Breyer.

Con el fin de evitar más violaciones de la Ley Posse Comitatus en California, Breyer bloqueó a Trump y a Hegseth de utilizar militares en ese estado para “arrestos, detenciones, registros, incautaciones, patrullajes de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbios, recolección de pruebas, interrogatorios o actuar como informantes”.

El juez suspendió esa parte de su fallo hasta el próximo viernes para darle tiempo al Gobierno de Trump de apelar.

Aunque la decisión de Breyer de prohibir a Trump y a Hegseth continuar utilizando a los militares en California para fines de aplicación de la ley puede servir como advertencia antes de cualquier despliegue similar en el resto del país, su fallo se limita a ese estado.

“Los Ángeles fue la primera ciudad de EE.UU. donde el presidente Trump y el secretario Hegseth desplegaron tropas, pero no la última”, escribió Breyer.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, demandó a Trump y a Hegseth en junio después de que Trump federalizara a miembros de la milicia estatal tras las protestas en el área de Los Ángeles contra las políticas migratorias de línea dura del Gobierno.

“El pueblo de California obtuvo la tan necesaria rendición de cuentas contra la militarización ILEGAL de una ciudad estadounidense por parte de Trump”, publicó la oficina del gobernador en X tras conocerse la decisión de Breyer.

Breyer, designado por el expresidente Bill Clinton y con sede en San Francisco, había dictaminado inicialmente en junio que Trump había convocado ilegalmente a los militares y ordenó al presidente devolver el control al gobernador. Un tribunal federal de apelaciones dijo posteriormente que Trump podía mantener el control de las tropas mientras se resolvía la disputa legal.

Pero una de las principales alegaciones en el caso de Newsom no había sido abordada por los dos tribunales: si los militares estaban violando la Ley Posse Comitatus cuando, por ejemplo, acompañaban a agentes federales en redadas en el área de Los Ángeles o detenían temporalmente a civiles que intentaban entrar en zonas restringidas.

Breyer concluyó que sí. En su fallo de este martes señaló que las instrucciones dadas a las tropas en California —conocidas colectivamente como Task Force 51— que les permitían establecer bloqueos de tráfico, mantener perímetros de protección o ayudar en el control de multitudes eran “incorrectas”. El juez dijo que la presencia de los militares junto a los agentes federales, que en ocasiones igualaba o superaba en número a esos agentes, “penetraba en las actividades de esos funcionarios civiles”.

“Esto fue intencional: los acusados impulsaron un despliegue de meses de la Guardia Nacional y de infantes de Marina en Los Ángeles con el objetivo de establecer una presencia militar allí y hacer cumplir la ley federal. Tal conducta constituye una grave violación de la Ley Posse Comitatus”, escribió Breyer.

“Estas violaciones fueron parte de un esfuerzo sistemático y desde arriba de los acusados para usar militares en la ejecución de varios sectores de la ley federal (las leyes antidrogas y las leyes de inmigración, al menos) a lo largo de cientos de millas y durante varios meses —y contando—”.

