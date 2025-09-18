Un helicóptero militar se estrelló cerca de una base del estado de Washington

Un helicóptero militar se estrelló cerca de una base en el estado de Washington en la noche del miércoles, según…

Un helicóptero militar se estrelló cerca de una base en el estado de Washington en la noche del miércoles, según informó un funcionario del Ejército de EE.UU. a CNN en un comunicado.

“La Base Conjunta Lewis-McChord confirma que un helicóptero se estrelló en la noche del 17 de septiembre en una zona rural cerca de la instalación”, escribió el funcionario. “El incidente ocurrió aproximadamente a las 9 p.m., hora del Pacífico”.

El funcionario no dijo si hubo víctimas, y que el incidente “sigue siendo una situación en desarrollo”.

La Base Conjunta Lewis-McChord está ubicada en el condado de Pierce, en el estado de Washington.

En un comunicado en redes sociales publicado en la mañana del jueves, la Oficina del Sheriff del Condado de Thurston dijo que los agentes del condado vecino “han sido enviados tras reportes de un posible accidente de helicóptero en el área de Summit Lake. Los agentes han localizado lo que se cree que es el sitio”. Summit Lake está ubicado al oeste de la base, en un área al suroeste de Tacoma.

“Se nos ha informado que las fuerzas militares perdieron contacto con un helicóptero en el área, y estamos trabajando en estrecha colaboración con [la base] JBLM para desplegar los recursos necesarios para ayudar”, escribió la oficina.

CNN se ha puesto en contacto con la Base Conjunta Lewis-McChord para obtener comentarios adicionales, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

