Un dron hutí cayó en la zona de arribos de un aeropuerto en el sur de Israel sin que sonaran las sirenas, según autoridades

Un dron hutí impactó la sala de llegadas del aeropuerto Ramon, en el sur de Israel, informaron este domingo las Fuerza de Defensa de Israel (FDI) y la Autoridad de Aeropuertos de Israel. No se activaron las sirenas, señalaron las FDI, y añadieron que el incidente está bajo revisión.

Es inusual que las sirenas no adviertan sobre proyectiles entrantes en Israel, que cuenta con un sistema de defensa en capas contra misiles y drones. La gran mayoría de los drones lanzados por los hutíes desde Yemen han sido interceptados antes de impactar en Israel.

Un portavoz de la Autoridad de Aeropuertos de Israel dijo que el espacio aéreo sobre el aeropuerto Ramon, en el sur, se cerró al tráfico aéreo, pero el aeropuerto reabrió tras unos 90 minutos. El aeropuerto Ramon es uno de los pocos aeropuertos internacionales de Israel y sirve principalmente a la ciudad de Eilat, en el extremo sur del país.

Videos compartidos en redes sociales muestran ventanas rotas y suelos cubiertos de vidrios en la sala de llegadas del aeropuerto.

Magen David Adom (MDA), el servicio de emergencia de Israel, informó que recibieron un reporte a las 2:35 p.m., hora local, sobre un dron que cayó en la zona del aeropuerto Ramon. MDA indicó que dos personas resultaron con heridas leves a raíz del ataque.

No hubo comentarios inmediatos por parte de los hutíes, grupo respaldado por Irán que radica Yemen, que han lanzado repetidamente proyectiles hacia Israel en protesta por la guerra en Gaza.

A principios de mayo, un misil balístico lanzado por los hutíes logró penetrar las defensas aéreas de Israel e impactó el aeropuerto internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, lo que detuvo los vuelos durante aproximadamente 30 minutos. El misil interceptor Arrow de largo alcance de Israel no logró detener el proyectil hutí antes del impacto. Fue la primera vez que los hutíes lograron atacar un objetivo tan bien protegido.

Israel y los hutíes mantienen un conflicto de largo alcance en escalada desde que el grupo rebelde, respaldado por Irán, comenzó a atacar a Israel en lo que sus líderes afirman es un acto de solidaridad con los palestinos en Gaza. Los hutíes también han atacado embarcaciones en el mar Rojo y en el golfo de Adén, dos de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Tras el lanzamiento por parte de los hutíes de un misil balístico con una nueva ojiva de racimo a finales de agosto, Israel llevó a cabo un ataque que mató al primer ministro del grupo y a otros altos funcionarios. Un funcionario de seguridad israelí aseguró que el ataque, realizado en la capital yemení, Sana, acabó con “la mayor parte del liderazgo”, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Asuntos de Seguridad y otros.

Consultado sobre si el jefe militar y el ministro de Defensa hutíes murieron en el ataque, el funcionario respondió: “Si no están muertos, seguiremos cazándolos”.

Israel también ha realizado ataques contra objetivos militares hutíes e infraestructura civil que, según las FDI, es utilizada por el grupo rebelde.

