Trump y Putin coinciden: la culpa recae en Europa mientras el esfuerzo de paz en Ucrania languidece

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia ahora señalan a Europa mientras la parálisis envuelve los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania, tres semanas después de su cumbre de alto perfil pero bajo impacto en Alaska.

En una llamada con líderes europeos este jueves, Trump le pidió a Europa hacer más, aunque la única actividad diplomática incremental relacionada con la guerra proviene de los aliados transatlánticos de Estados Unidos, mientras intentan elaborar garantías de seguridad para proteger a Ucrania después de cualquier acuerdo de paz.

El último giro en la errática diplomacia del presidente en Ucrania se produjo un día después de que anunciara a la prensa que planeaba volver a hablar con Putin pronto “para definir qué haremos”. Se negó a confirmar si aprobaría severas sanciones directas contra Rusia si Putin seguía ralentizando su iniciativa de paz después de que el presidente ruso ignorara reiterados plazos de dos semanas, el último de los cuales vence este viernes.

“Sea cual sea su decisión, estaremos contentos o descontentos. Y si no estamos contentos, veremos cómo suceden las cosas”, declaró Trump en el Despacho Oval el miércoles.

Trump habló con Volodymyr Zelensky este jueves, junto con los demás líderes europeos.

El presidente de Ucrania declaró posteriormente que la conversación abordó la presión económica sobre Rusia y la privación de fondos para la maquinaria bélica rusa.

Pero el mensaje del lado estadounidense después de la conversación criticó más a los europeos que a Rusia.

Trump “enfatizó que Europa debe dejar de comprar petróleo ruso que financia la guerra, ya que Rusia recibió US$ 1.200 millones en ventas de combustible a la UE en un año”, declaró un funcionario de la Casa Blanca tras la llamada. “El presidente también enfatizó que los líderes europeos deben presionar económicamente a China por financiar los esfuerzos bélicos de Rusia”, añadió.

Por un lado, Trump tiene razón. Dada la grave amenaza a la seguridad que las naciones europeas perciben de Rusia, resulta extraño que algún país de la Unión Europea siga comprando energía rusa en un momento en que Occidente ha impuesto sanciones para intentar debilitar la economía de Moscú por su invasión ilegal de Ucrania en 2022.

Aun así, al igual que muchas de las posturas de Trump sobre la guerra, su presión sobre Europa contiene elementos ilógicos e incluso hipócritas. Después de todo, exige que Europa se enfrente a China por sus compras de petróleo ruso cuando no está dispuesto a sancionar a Beijing.

Estados Unidos está enfrascado en negociaciones comerciales con China después de que el presidente desatara una guerra comercial con aranceles elevados a pesar de las cartas estadounidenses bastante desfavorables. Trump parece reacio a hacer nada que perjudique sus posibilidades de llegar a un acuerdo.

Pero su postura sobre Europa refleja su trato con otro antiguo amigo, India, que enfrenta dificultades debido a un arancel del 50 % sobre sus exportaciones a Estados Unidos, que Trump justifica con las continuas compras de Delhi de petróleo ruso. Su decisión echó por tierra el intento de tres décadas de sucesivos presidentes demócratas y republicanos de mantener a India fuera de la órbita de China, otra superpotencia asiática en ascenso.

El coste de su estrategia quedó patente esta semana cuando el presidente de China, Xi Jinping, ofreció al primer ministro de India, Narendra Modi, una jovial bienvenida en una cumbre de líderes autoritarios. Modi, mientras tanto, pasó una hora en la limusina de Putin, un viaje similar al que el líder ruso hizo en el vehículo blindado Beast de Trump durante su cumbre en Alaska hace tres semanas.

En cualquier caso, es poco probable que aumentar la presión sobre Europa para que reduzca sus compras de petróleo a Putin sea decisivo. El continente ha estado tomando medidas para reducir su dependencia de la energía rusa mientras la guerra se intensifica en Ucrania.

Rusia fue en su día el mayor proveedor de petróleo de la UE. Sin embargo, desde entonces, los Estados miembros han impuesto una prohibición a las exportaciones marítimas de petróleo y a los productos petrolíferos refinados. Lauren Kent, de CNN, informó el mes pasado que las importaciones de petróleo a Europa cayeron a US$ 1.720 millones en el primer trimestre de 2025, frente a los US$ 16.400 millones del mismo período de 2021.

Rusia sigue intensificando su clásica estrategia de intentar abrir brechas entre los aliados de la OTAN mientras busca crear espacio para que sus fuerzas presionen y conseguir más avances en las líneas del frente en el este de Ucrania.

Durante su visita a China, Putin se reunió con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y acusó a los europeos de fomentar la histeria ante el supuesto plan de Moscú de atacar Europa. “Cualquier persona en su sano juicio sabe perfectamente que Rusia nunca ha tenido, no tiene y nunca tendrá el menor deseo de atacar a nadie”, declaró un presidente ruso cuyas fuerzas entraron en Ucrania en 2014 y 2022.

En Alaska, Putin advirtió —mientras estaba al lado de un presidente de EE.UU. que ha criticado frecuentemente a los aliados— que Europa no debería “poner trabas” a su diplomacia con Trump.

A principios de esta semana, la Comisión Europea declaró que un avión que transportaba a su máxima líder, Úrsula von der Leyen, fue objeto de interferencias de navegación GPS al aterrizar en Bulgaria este domingo, y que Rusia era sospechosa. Moscú tachó la afirmación de “falsa” y un síntoma de la “paranoia” europea.

En otro ataque a Europa esta semana, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, declaró a la prensa que Rusia consideraba “inaceptable” la idea de cualquier despliegue de tropas extranjeras en Ucrania en caso de un acuerdo de paz. Este fue el último intento de Moscú por frustrar la iniciativa europea de una fuerza de reasentamiento para Ucrania tras la guerra.

Tampoco hay indicios de la reunión entre Putin y Zelensky que funcionarios de la Casa Blanca predijeron con seguridad que se celebraría hace apenas dos semanas. Putin sí ofreció mantener conversaciones en Moscú. Pero dado que sería imposible para Zelensky sentirse seguro en un lugar así, esto se interpretó como otro ejemplo de obstrucción.

Trump había sugerido en una ocasión que participaría como tercero en dichas conversaciones, pero ha vuelto a la postura rusa de que primero debería haber una reunión individual. Los aliados de Ucrania temen que Putin organice una confrontación en una reunión bilateral que luego pueda usar para argumentar ante Trump que Zelensky había saboteado el proceso.

Hubo un atisbo de progreso este jueves, incluso si está condicionado al éxito improbable de una iniciativa de paz de Trump que se estancó antes de realmente ponerse en marcha.

Tras la llamada entre Trump, Zelensky y miembros de la “Coalición de los Dispuestos” aliados ucranianos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que 26 países habían prometido contribuciones a una posible fuerza de mantenimiento de la paz si se finaliza un acuerdo de alto el fuego.

Macron afirmó que, además del fortalecimiento de las fuerzas armadas ucranianas y el despliegue de tropas europeas en el país, el tercer componente de las garantías de seguridad de Ucrania debería ser una “red de seguridad estadounidense”. Estados Unidos ha comunicado a sus aliados su disposición a desempeñar un papel limitado en la provisión de garantías de seguridad a Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz con Rusia.

Al final de otra semana de muy poco movimiento hacia la paz en Ucrania, no es de extrañar, como informó Alayna Treene de CNN, que Trump se esté frustrando.

Pero hay pocas señales de que tenga una gran idea para romper el estancamiento.

