Trump pisotea el legado de mano dura de Reagan contra el Kremlin antes de su visita de Estado al Reino Unido

Así es como Donald Trump ha cambiado radicalmente el mundo y el lugar de Estados Unidos en él.

El primer presidente de Estados Unidos que durmió en el Castillo de Windsor, Ronald Reagan, fue criticado en Gran Bretaña en 1982 por manifestantes que pensaban que era demasiado duro con los hombres duros del Kremlin.

Trump, que esta semana también se alojará en la casa de los monarcas ingleses por 900 años, está acusado de lo contrario: de ceder constantemente ante Rusia, especialmente con su última retractación sobre la guerra en Ucrania.

Antes de partir hacia Gran Bretaña este martes, Trump eludió su último plazo para imponer sanciones severas a Moscú. Esto ocurrió a pesar de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo avergonzó repetidamente al sembrar la muerte entre los civiles ucranianos tras su cumbre en Alaska el mes pasado.

Trump abandonó la conversación convencido de que la paz era inminente y que su Premio Nobel de la Paz estaba más cerca. Los acontecimientos han puesto de manifiesto su error de juicio.

El mandatario también ha minimizado las alarmantes incursiones de drones rusos en países de la OTAN. Su docilidad ante la agresión de Moscú (insinuó que las violaciones podrían haber sido un error) habría asombrado a Reagan, cuyas políticas ayudaron a Estados Unidos a ganar la Guerra Fría casi dos décadas y media antes de que Trump desprestigiara el internacionalismo agresivo del Partido Republicano.

La última reorganización de las sanciones de Trump recibió poca atención en Estados Unidos, donde la cobertura mediática se centró en el asesinato del influencer de MAGA, Charlie Kirk.

Sin embargo, el fin de semana, publicó una carta a los miembros de la OTAN en Truth Social, en la que afirmaba estar dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia. Pero con una salvedad: los miembros de la alianza deben dejar de comprar el petróleo que financia el esfuerzo bélico de Moscú.

“Estoy listo para irme cuando tú lo estés. Solo dime cuándo”, escribió Trump.

Es una estratagema astuta. A primera vista, la declaración del presidente parece intrínsecamente razonable. ¿Por qué los países de la OTAN siguen comprando hidrocarburos rusos a pesar de considerar a Rusia una amenaza mortal para su seguridad?

Pero la oferta de Trump fue un ademán. Estableció condiciones que probablemente nunca se cumplirán, lo que lo liberó una vez más de su responsabilidad con Putin, a quien casi nunca expone a un poder coercitivo significativo de Estados Unidos.

Entre las otras concesiones que Trump exigió a los miembros de la OTAN se encontraba la de unirse a su guerra comercial con China imponiendo aranceles del 50 % al 100 % a sus productos para “romper el control” que, según él, Beijing tiene sobre Moscú.

La publicación ignora que la OTAN es una alianza defensiva y no un bloque comercial. Y parece poco probable que los miembros que han sido blanco de los aranceles de Trump, incluyendo los de la Unión Europea y Canadá, respondan a un mayor acoso. En cualquier caso, tales medidas probablemente serían desastrosas para sus economías.

Pero la publicación de Trump es instructiva sobre su presidencia en múltiples aspectos.

► Muestra cómo vincula inteligentemente prioridades o emergencias de política exterior aparentemente contradictorias, buscando siempre influencia sobre otras partes (en este caso, los miembros de la OTAN).

► Trump, a diferencia de Reagan, no distingue mucho entre aliados y adversarios de EE.UU. Está dispuesto a dañar las alianzas estadounidenses —de hecho, la más exitosa de la historia militar— para promover sus propios objetivos políticos.

► Para Trump, casi todos los problemas de política exterior se reducen a un acuerdo financiero transaccional. En su mensaje, le dijo a la OTAN que si no colaboraba, “solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos”.

► Finalmente, su táctica subraya la frecuencia con la que Trump adopta la retórica de Putin. En este caso, volvió a culpar al expresidente Joe Biden y a Volodymyr Zelensky, presidente de la nación invadida, de iniciar la guerra.

La falta de voluntad de Trump para enfrentarse a Putin, que constantemente busca dividir a Estados Unidos de sus aliados europeos, podría crear escenarios peligrosos.

Ante la falta de resistencia de Estados Unidos, Rusia se está volviendo más audaz, tanto en sus ataques con misiles y drones contra Ucrania como en su postura en Europa del Este.

Mientras Trump insiste en que Putin desea la paz, misiles rusos han impactado objetivos civiles en toda Ucrania, a cientos de kilómetros del frente. Una fábrica estadounidense fue alcanzada y las oficinas de la UE en Kyiv sufrieron daños.

La semana pasada, Polonia derribó varios drones rusos sobre su espacio aéreo. Argumentó que la incursión ponía a prueba la determinación de la OTAN. Tras la inacción de Trump, los aviones de combate de la alianza se movilizaron para interceptar otro dron ruso, este sobre Rumania.

Los subordinados de Trump no se han quedado callados. Rubio declaró el domingo que las violaciones del espacio aéreo son un “acontecimiento inaceptable, lamentable y peligroso”.

La embajadora interina de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Dorothy Shea, afirmó que los vuelos con drones “muestran una enorme falta de respeto a los esfuerzos estadounidenses de buena fe para poner fin a este conflicto”.

Sin embargo, todos saben que Trump es el máximo garante de la seguridad de la OTAN.

En una crisis, le correspondería a él decidir si Estados Unidos respeta las garantías de defensa mutua de la alianza. Al socavar a sus propios funcionarios, el presidente corre el riesgo de enviar a Rusia el mensaje de que mayores provocaciones no generarán respuesta.

En última instancia, si Rusia llegara a creer que Trump no reaccionaría a los ataques contra los estados de la OTAN, y luego lo hace, podría estallar un peligroso ciclo de escalada entre Washington y Moscú. Los malentendidos pueden ser tan arriesgados como los actos de guerra deliberados.

La mejor explicación del fracaso constante de Trump para enfrentarse a Putin es que intenta evitar un enfrentamiento directo. Al sugerir que las incursiones con drones fueron un error, se da a sí mismo y a Putin una salida.

Y muchos dirigentes europeos también podrían estar de acuerdo con él en que los estados de la OTAN no deberían enviar dinero al tesoro de guerra de Rusia comprando sus productos petrolíferos.

“El presidente Trump ha planteado un punto muy válido”, dijo este lunes el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković, a Richard Quest de CNN.

Pero ésta es una pregunta compleja, que pone al descubierto la hipocresía y las compensaciones que a menudo nublan la geopolítica.

Europa ha reducido drásticamente su dependencia de la energía rusa desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Moscú fue en su día el mayor proveedor de petróleo del bloque, que desde entonces ha prohibido las exportaciones marítimas de petróleo y productos petrolíferos refinados.

Las importaciones de petróleo ruso a Europa cayeron a US$ 1.720 millones en el primer trimestre de 2025, frente a los US$ 16.400 millones del mismo trimestre de 2021.

Los dos mayores importadores europeos de petróleo ruso son Hungría y Eslovaquia. Ambas naciones tienen gobiernos populistas que apoyan a Trump y se inclinan por Putin. Curiosamente, el presidente estadounidense podría tener tanta influencia sobre estos líderes como sus homólogos europeos, si está dispuesto a intentarlo.

Turquía también es un gran importador de petróleo ruso, a pesar de ser miembro de la OTAN. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha seguido durante mucho tiempo una política exterior peculiar, distinta a la de los demás miembros de la alianza y coherente con la presencia de su país en Eurasia y Oriente Medio.

Es poco probable que desvincule su economía del petróleo ruso a precios bajísimos, algo que Trump sin duda conoce. Esto hace muy improbable que la OTAN satisfaga sus demandas y que Trump tenga que cumplir su promesa de adoptar una postura firme con Putin.

Los aliados transatlánticos de Estados Unidos han estado desesperados por mantener a Trump del lado de Ucrania, a pesar de su afinidad con Putin.

Esta semana, la tarea recaerá en el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien espera que la pompa y los halagos de la segunda visita de Estado de Trump a Inglaterra surtan efecto.

Desde la cumbre de Alaska, la “Coalición de los dispuestos” europea ha intentado demostrar a Trump —al ofrecer enviar tropas a Ucrania tras cualquier acuerdo de paz— que está lista para asumir la responsabilidad de la seguridad del continente.

El lunes, la Comisión Europea anunció nuevas sanciones contra Rusia, dirigidas tanto a la “flota en la sombra”, que transporta sus exportaciones de petróleo, como a los visados ​​para turistas y diplomáticos rusos dentro del bloque.

Pero, en última instancia, 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la seguridad de Europa todavía depende de la voluntad del presidente de EE.UU. a respaldarla, otra razón por la que vale la pena considerar algunas de las preguntas que Trump ha hecho durante la última década.

La visita de Trump al Reino Unido esta semana y la de Reagan hace 43 años tendrán una cosa en común: protestas masivas contra el presidente estadounidense.

Trump es impopular en el Reino Unido, aunque sus políticas populistas en temas como la inmigración tienen cada vez más resonancia, mientras el Partido Reformista de su amigo Nigel Farage encabeza las encuestas de opinión nacionales.

Reagan desencadenó manifestaciones masivas de manifestantes antinucleares por su retórica belicosa hacia Moscú y una carrera armamentista que eventualmente llevaría a la quiebra a la Unión Soviética.

Su visita coincidió con uno de los momentos más peligrosos del enfrentamiento entre el Kremlin y Estados Unidos y sus aliados. Pero su apoyo a la democracia y a Occidente, así como su hostilidad hacia las fuerzas totalitarias en Moscú, fueron implacables.

“Si la historia nos enseña algo, es que el autoengaño ante hechos desagradables es una locura”, declaró Reagan ante el Parlamento en Londres, advirtiendo a sus aliados que solo la fuerza podía evitar la guerra. Recordando la Segunda Guerra Mundial, advirtió que “las democracias pagaron un precio terrible por permitir que los dictadores nos subestimaran”.

Es casi imposible imaginar a Trump emulando a Reagan en dos frentes esta semana.

No hay posibilidad de que suba la pierna sobre un caballo y galope por el Gran Parque de Windsor junto al Rey Carlos III, imitando la cabalgata de Gipper junto a la Reina Isabel II.

También sería una gran sorpresa si Trump hiciera eco del discurso duro de Reagan hacia el Kremlin.

