Trump nunca cambiará, pero la muerte de Kirk ilumina el camino hacia el futuro de MAGA

El presidente Donald Trump quiere que el mundo entienda que el asesinato de Charlie Kirk no lo moderará ni lo inducirá a reparar las divisiones del país.

El homenaje fúnebre en Arizona el domingo fue un notable elogio de varias horas por una vida que terminó cruelmente demasiado joven, una mirada al futuro del movimiento MAGA y un renacimiento religioso descarado.

Fue un momento que el país recordará durante mucho tiempo: un discurso asombroso en el que la viuda del hombre de 31 años asesinado perdonó a su asesino.

Pero Trump señaló contundente y deliberadamente que el perdón y la unidad eran para los demás, y que utilizaría el asesinato de Kirk para intensificar sus esfuerzos por imponer su poder personal de forma aún más despiadada.

Por lo tanto, confirmó que la consecuencia política inmediata del impactante asesinato de Kirk será más discordia política.

El presidente describió al fundador de Turning Point USA como “un misionero con un espíritu noble y un gran, gran propósito”.

“No odiaba a sus oponentes. Quería lo mejor para ellos”, dijo Trump. Pero en un momento de descarada autoconciencia que personificó su presidencia, se salió del guion. “Ahí es donde discrepé con Charlie. Odio a mi oponente”. Trump continuó: “Y no quiero lo mejor para ellos”. Trump pareció casi disculparse con Erika Kirk. Pero fue un momento en el que no pudo contenerse. O no quiso, para poder mantenerse fiel a sí mismo.

Nadie familiarizado con la conducta de Trump durante la última década se habrá sorprendido de que su discurso, repleto de gratitud hacia Kirk, también estuviera impregnado de sus propias preocupaciones políticas. En cierto momento, incluso anticipó un anuncio de la Casa Blanca sobre el autismo este lunes.

Trump lanzó nuevas advertencias de que respondería al asesinato de Kirk con una ofensiva contra los grupos de izquierda “radicales”, a quienes acusa de fomentar la violencia contra los conservadores. Arremetió contra los medios de comunicación y los progresistas, prometió redoblar la lucha contra la delincuencia e incluso retomó su falsa obsesión de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas.

Su tono contrastó con gran parte del resto del servicio conmemorativo, con la excepción del discurso igualmente sombrío de su principal asesor político, Stephen Miller.

El país podría haber esperado más de Trump. Muchos legisladores temen hacer campaña en público tras la muerte de Kirk y otros actos de violencia política, que han afectado al presidente y a varios demócratas en los últimos años. Millones de personas que no apoyaron a Trump se sienten amenazadas por su presidencia.

Pero al manifestar ostentosamente sus diferencias con Kirk —quien buscaba dialogar con respeto con sus oponentes y valoraba la libertad de expresión amparada por la Primera Enmienda—, Trump dejó claro que quería que los estadounidenses percibieran algo sobre él. Nunca ha pretendido ser un líder para todos los estadounidenses, como la mayoría de sus predecesores, aunque no lo hayan cumplido.

La franqueza de Trump podría haber decepcionado a algunos de sus correligionarios republicanos y a muchos fuera del partido. Pero nadie podría decir que fue una sorpresa. Muchos conservadores probablemente se centraron principalmente en sus generosas palabras sobre Kirk y han hecho las paces con su personalidad desde hace tiempo.

Hasta que Trump habló, el homenaje a Kirk proporcionó una fascinante resonancia magnética del movimiento “Make America Great Again” y de las posibles nuevas direcciones para el conservadurismo moderno.

Demostró exactamente por qué Trump ganó las elecciones el año pasado. Y demostró cuánto se extrañará en los próximos años la pérdida de Kirk; y su habilidad para ampliar la coalición MAGA y unir a distintas corrientes políticas en un movimiento ganador.

Aunque el dolor por la pérdida de Kirk era evidente entre las decenas de miles de personas que acudían a llorar, también había una sensación de que sus seguidores se estaban reuniendo, mientras Turning Point USA se prepara para convertirse en una fuerza más poderosa forjada a partir del martirio de su héroe fundador.

Lo más interesante es que este fue un evento poco común de MAGA con Trump y que no se centró exclusivamente en el presidente. Por lo tanto, insinuó la posible evolución del conservadurismo populista tras la salida del presidente de la escena política.

Dos panegíricos, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, parecían especialmente conscientes del momento político. Ambos mostraron humanidad y generosidad en sus homenajes. Cada uno ofreció su testimonio más público de su propio cristianismo. Podría haber sido la conmoción por la muerte de Kirk. Pero también pareció un gesto de intensificación de la religiosidad, especialmente entre los votantes masculinos del Partido Republicano. Era difícil no vislumbrar en sus discursos las líneas generales de una posible carrera presidencial republicana para 2028.

Vance atribuyó a Kirk el mérito de haberlo elevado del anonimato a la vicepresidencia y afirmó que su amigo transformó el conservadurismo en su época. “Por Charlie, reconstruiremos estos Estados Unidos de América hacia la grandeza. Por Charlie, nunca nos acobardaremos y nunca flaquearemos, ni siquiera ante el cañón de una pistola”, declaró Vance.

Rubio fusionó su conservadurismo más tradicional con un tono espiritual inédito hace una década, cuando se le consideró por primera vez como posible presidente. “Importaba”, dijo sobre Kirk. “Y importará más que nunca”, añadió Rubio, al igual que Vance, al nominar a Kirk, tras su fallecimiento, como un faro que guiaría el futuro del conservadurismo.

Y Erika Kirk, con una valentía conmovedora, emergió como una futura estrella del movimiento conservador al prometer liderar Turning Point en honor a su esposo. Dijo que el mundo “necesita un grupo que aleje a los jóvenes del camino de la miseria y el pecado”.

Agregó: “Les prometo que hoy cada parte de nuestro trabajo será mejor”.

Muchos oradores explicaron la importancia de Kirk para la victoria electoral de Trump en 2024. Y el evento empezó a parecer una gigantesca personificación teatral de la coalición ampliada que lo envió de regreso a Washington.

Susie Wiles, secretaria general de la Casa Blanca, elogió el viaje de Kirk a los campus universitarios progresistas y dijo que había atraído a los jóvenes al movimiento y “les había hecho saber que pertenecían”.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien posee un atractivo político propio y distintivo entre un grupo de votantes clave, atribuyó a Kirk el mérito de haberlo conectado con Trump. Es un indicio de la transformación política del país que Kennedy, hijo del candidato presidencial asesinado en 1968, Bobby Kennedy, estuviera allí tras romper con su tribu demócrata.

Pero ahora que Kirk se ha ido, el movimiento MAGA y Turning Point enfrentan preguntas complejas.

Si Kirk fue tan valioso como todos decían —y la evidencia postelectoral sugiere que efectivamente atrajo votantes clave a Trump—, ¿quién puede reemplazarlo? Esto es especialmente apremiante para los republicanos en las elecciones intermedias de 2026, cuando sus multitudes de votantes jóvenes probablemente estén menos comprometidos que en una carrera presidencial. Vance o Rubio podrían tener que encontrar una solución a largo plazo.

Y el discurso, a veces amargo, de Trump planteó otro dilema. ¿No preferiría el país el tipo de debate político respetuoso por el que Kirk fue elogiado el domingo antes que el creciente autoritarismo del presidente?

Muchos progresistas aborrecen las posturas políticas de Kirk. Era un firme defensor de MAGA, con posturas ortodoxas sobre las armas y el aborto, y responsable de su propia dosis de discurso incendiario. A los demócratas les encantaría encontrar a alguien con la mitad de la habilidad de Kirk para conectar con los jóvenes votantes, abrir nuevos círculos políticos y superar las divisiones entre partidos.

“Corriste una buena carrera, amigo mío. Te quiero. De aquí en adelante, lo conseguiremos”, dijo Vance al final de su panegírico.

Que esto último sea cierto tendrá enormes consecuencias para el futuro de la política estadounidense.

