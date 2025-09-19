Trump firma decreto que impone una tarifa de US$ 100.000 a visas H-1B

El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto que impone una tarifa de US$ 100.00 a las solicitudes para…

El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto que impone una tarifa de US$ 100.00 a las solicitudes para las visas H-1B en “un esfuerzo por frenar el uso excesivo del programa”.

“Necesitamos grandes trabajadores, y esto prácticamente asegura que eso es lo que va a suceder”, dijo Trump desde la Oficina Oval, donde funcionarios detallaron cómo la medida incentivaría a las empresas a emplear trabajadores estadounidenses mientras aún proporciona una vía para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados en campos especializados.

La proclamación restringirá la entrada bajo el programa a menos que esté acompañada por el pago.

En un decreto separado, Trump también ordenó la creación de una vía de inmigración de “tarjeta dorada” que, según él, aceleraría las visas para ciertos inmigrantes a cambio de una tarifa considerable. La política acelerará las visas para extranjeros que paguen US $1 millón, mientras que permitirá a una empresa pagar US$ 2 millones para agilizar el proceso para un trabajador extranjero que patrocine.

Las medidas marcan el más reciente esfuerzo de la administración por tomar medidas enérgicas contra la inmigración e imponer nuevos límites estrictos sobre los tipos de extranjeros permitidos en el país. Amenazan con impactar significativamente a las industrias que dependen en gran medida de los trabajadores H-1B.

La visa H-1B es una visa de trabajo válida por tres años y puede renovarse por otros tres años. Economistas han argumentado que el programa permite a las empresas estadounidenses mantener su competitividad y hacer crecer su negocio, creando más empleos en los EE.UU.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo a los periodistas en una llamada el viernes por la noche que el Gobierno llegó a la tarifa de US$ 100.000 por año, más los costos de verificación, después de hablar con las empresas.

Señaló que la estructura de pago aún está en discusión con el Departamento de Seguridad Nacional, en términos de “si vamos a cobrar los US$ 300.000 por adelantado o US$ 100.000 anuales durante tres años”.

La postura de Trump sobre el programa de visas H-1B ha fluctuado, y el tema ha dividido fuertemente a sus partidarios en ocasiones.

El presidente restringió el acceso a visas para trabajadores extranjeros durante su primer mandato y ha apuntado al programa H-1B en declaraciones anteriores, pero durante la campaña de 2024, indicó apertura a otorgar estatus legal a algunos trabajadores nacidos en el extranjero si se graduaban de una universidad estadounidense.

Trump también defendió el programa en diciembre pasado, diciendo al New York Post que es “un creyente en H-1B”.

“Siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas. Por eso las tenemos”, dijo Trump al medio en ese momento.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que los empresarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy, a quienes Trump inicialmente eligió para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, defendieran el programa, lo que provocó fuertes críticas de los leales a MAGA que esperan restringir la inmigración.

Se otorgan 65.000 visas H-1B anualmente, con otras 20.000 reservadas solo para personas que tienen títulos avanzados de instituciones de educación superior de EE.UU. La demanda de la visa a menudo supera la oferta, lo que desencadena un sistema de lotería.

Muchas empresas usan las visas H-1B para ayudar a cubrir sus plantillas. Pero la tecnología es el sector más comúnmente asociado con las H-1B. Las empresas tecnológicas grandes y pequeñas dicen que necesitan el programa H-1B para contratar talento capacitado que no pueden encontrar en casa.

Trump anteriormente se opuso al programa de visas H-1B como parte de su plataforma para alentar a las empresas estadounidenses a priorizar la mano de obra estadounidense sobre la contratación de trabajadores extranjeros. Durante su campaña de 2016, Trump acusó a las empresas estadounidenses de usar visas H-1B “con el propósito explícito de sustituir a los trabajadores estadounidenses por salarios más bajos”.

En 2020, Trump restringió el acceso a las visas H-1B en varias ocasiones, como parte de los esfuerzos de su administración para frenar la inmigración legal mientras respondía a las cambiantes condiciones económicas provocadas por la pandemia de covid-19.

El llamado programa de tarjeta dorada que Trump también presentó está diseñado para reformar la postura de la nación hacia los trabajadores extranjeros, con el objetivo de inclinar el balance de inmigrantes hacia empresarios y personas de altos ingresos.

Una idea original del Secretario de Comercio, Howard Lutnick, el programa acelerará la entrada de extranjeros que puedan pagar la tarifa de US$1 millón, o que consigan que su empleador pague el doble para patrocinarlos. En la Oficina Oval el viernes, Lutnick criticó el proceso actual de obtención de la tarjeta verde para inmigrantes que buscan vivir y trabajar permanentemente en EE.UU., argumentando que resultaba en que el país recibiera al “cuartil inferior” de trabajadores extranjeros.

“Solo vamos a aceptar personas extraordinaria”, dijo Lutnick sobre el programa de tarjeta dorada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.