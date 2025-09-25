Trump dice que no permitirá que Israel anexe la Ribera Occidental

El presidente Donald Trump dijo el jueves que no permitirá que Israel anexe la Ribera Occidental. “No permitiré que Israel…

El presidente Donald Trump dijo el jueves que no permitirá que Israel anexe la Ribera Occidental.

“No permitiré que Israel anexe la Ribera Occidental. No, no lo permitiré. No va a suceder”, dijo en la Oficina Oval, reconociendo que había hablado con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, más temprano ese día sobre el tema. “Ya ha sido suficiente. Es hora de detenerse ahora”, añadió.

La declaración de Trump llega después de que su Gobierno propusiera el martes a los líderes árabes un plan de paz de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza, lo que llevó a un intercambio de ideas entre los líderes sobre cómo acordar una propuesta final que potencialmente podría poner fin al conflicto, según un alto funcionario del Gobierno y fuentes regionales familiarizadas con el asunto.

El plan propuesto por EE.UU. incluía varios puntos que la administración ha hecho públicos, como la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego permanente, según otra fuente informada sobre el asunto. También describía un marco para cómo Gaza podría ser gobernada sin Hamas e incluía una propuesta para que Israel se retire gradualmente del enclave, dijo la fuente.

Si bien los líderes regionales respaldaron gran parte del plan de Trump, plantearon una serie de puntos que querían que se incluyeran en cualquier plan final para Gaza, incluyendo la no anexión de la Ribera Occidental por parte de Israel, dijo un diplomático regional a CNN. Otras peticiones incluyeron mantener el status quo actual en Jerusalén, poner fin a la guerra en Gaza y traer de vuelta a todos los rehenes retenidos por Hamas, aumentar la ayuda humanitaria a Gaza y abordar los asentamientos ilegales israelíes, dijo el diplomático.

El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, quien asistió a la reunión con Trump, dijo a la prensa el jueves que cree que el presidente entiende “muy bien los riesgos y peligros de la anexión en la Ribera Occidental”.

“Lo que puedo decir sobre la reunión con el presidente Trump, que creo que fue una reunión muy importante, es que los países árabes y musulmanes dejaron muy claro al presidente el peligro de la anexión de cualquier tipo en la Ribera Occidental”, dijo, agregando que la anexión representa riesgos no solo para “el potencial de paz en Gaza, sino también para cualquier paz sostenible en absoluto”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipó la postura de Trump el miércoles, diciendo a los medios franceses que una anexión israelí de la ocupada Ribera Occidental sería una “línea roja” para Estados Unidos y marcaría el fin de los Acuerdos de Abraham.

A pesar de su conversación con Trump a principios de la semana, Macron dijo que el presidente de EE.UU. fue claro en que sobre el tema de la anexión israelí de la Ribera Occidental, “europeos y estadounidenses están en la misma página”.

“También sería el fin de los Acuerdos de Abraham, que fue una de las historias de éxito del primer Gobierno de Trump. Los Emiratos Árabes Unidos fueron muy claros al respecto y creo que es una línea roja para EE.UU.”, dijo Macron en una entrevista con France24.

Los Emiratos Árabes Unidos fueron el principal signatario del histórico acuerdo de los Acuerdos de Abraham de 2020, bajo el cual Israel normalizó relaciones con tres naciones árabes. Desde entonces, la nación ha dicho que la anexión israelí de la Ribera Occidental sería una “línea roja” que “pondría fin a la búsqueda de la integración regional”.

Netanyahu, que está en EE.UU. para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y reunirse con Trump, firmó este mes un controvertido plan de expansión de asentamientos en la Ribera Occidental, que incluye la construcción de miles de nuevas viviendas en la Ribera Occidental ocupada, dividiendo efectivamente el territorio palestino en dos.

El llamado plan E1 había estado congelado durante décadas ante la oposición internacional, ya que haría prácticamente imposible un Estado palestino contiguo con capital en Jerusalén Este.

El plan para desarrollar E1 fue aprobado el mes pasado, con el ministro de Finanzas de extrema derecha Bezalel Smotrich diciendo que había “borrado” la idea de un Estado palestino. Smotrich presentó la medida como la respuesta de Israel a la reciente ola de países que anunciaron su intención de reconocer un Estado palestino.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.