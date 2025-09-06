Trump dice que Chicago “descubrirá por qué se llama Departamento de Guerra” antes del operativo planeado

El presidente Donald Trump publicó un meme en redes sociales el sábado diciendo que Chicago “descubrirá por qué se llama…

El presidente Donald Trump publicó un meme en redes sociales el sábado diciendo que Chicago “descubrirá por qué se llama Departamento de GUERRA”, mientras las autoridades de la ciudad se preparan para un operativo migratorio.

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana… Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”, dice la publicación. Trump firmó un decreto el viernes que cambia el nombre del Pentágono a “Departamento de Guerra”.

La publicación incluye lo que parece ser una imagen generada con inteligencia artificial del presidente usando un sombrero y gafas de sol, con el horizonte de Chicago al fondo, acompañado por el texto “Chipocalypse Now”.

El gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker, calificó el sábado la publicación de Trump como “no normal”. “El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra contra una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal”, escribió Pritzker en X. “Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre temeroso. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador”.

Esto ocurre mientras Trump ha intensificado su retórica contra la tercera ciudad más poblada del país. CNN informó previamente sobre los planes del Gobierno de Trump de llevar a cabo un importante operativo de control migratorio en Chicago, y que los funcionarios de la ciudad se preparaban para iniciar el viernes.

En los últimos días, personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) ha comenzado a desplegarse gradualmente en la ciudad, dijeron funcionarios de la Casa Blanca a CNN.

El Gobierno de Trump también se ha reservado el derecho de convocar a la Guardia Nacional si la reacción a la operación lo justifica, dijeron los funcionarios. El operativo en Chicago está siendo modelado a partir de una operación similar realizada en Los Ángeles en junio. Un juez dictaminó esta semana que el despliegue de junio violó la ley federal que prohíbe la actividad militar en la aplicación de la ley en suelo estadounidense en la mayoría de los casos; el Gobierno apeló la decisión.

Funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que la ofensiva migratoria en Chicago es distinta de la idea que el presidente ha planteado de utilizar fuerzas federales y militares de la Guardia Nacional para llevar a cabo una operación más amplia contra el crimen en la ciudad, similar a la operación en Washington.

Cuando un periodista le preguntó el martes sobre el envío de militares de la Guardia Nacional a la ciudad, Trump dijo: “Vamos a ir”, y agregó: “No dije cuándo.

Vamos a entrar”.

Funcionarios demócratas que representan a Chicago e Illinois también condenaron la publicación de Trump el sábado.

“Las amenazas del presidente son indignas para nuestra nación, pero la realidad es que quiere ocupar nuestra ciudad y quebrantar nuestra Constitución”, escribió el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, en redes sociales. “Debemos defender nuestra democracia de este autoritarismo protegiéndonos unos a otros y protegiendo a Chicago de Donald Trump”.

La senadora de Illinois, Tammy Duckworth, describió la publicación de Trump en X como “apropiación indebida de valor en su máxima expresión”, y escribió: “Quítate ese sombrero de caballería, evasor del servicio militar. No te ganaste el derecho a usarlo”.

El representante Mike Quigley, quien representa parte de Chicago, dijo el sábado por la tarde en CNN que la publicación es un ejemplo de cómo Trump “se acerca cada vez más al autoritarismo”.

“Este es un momento aterrador. Para quienes no han prestado atención, es hora de observar lo que está haciendo este presidente”, dijo Quigley.

