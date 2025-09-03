Tribunal federal de apelaciones dice que Trump invocó indebidamente la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

Un tribunal federal de apelaciones dividido dictaminó este martes que el uso que hizo el presidente Donald Trump de la…

Un tribunal federal de apelaciones dividido dictaminó este martes que el uso que hizo el presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas es improcedente y bloqueó su aplicación en varios estados del sur, asestando otro golpe a la invocación de esta ley del siglo XVIII por parte de Trump.

El Quinto Circuito de Apelaciones de EE.UU. determinó, en una decisión 2-1, que Trump no puede seguir adelante con el uso de esta amplia autoridad en tiempos de guerra para deportaciones en Texas, Louisiana y Mississippi. El presidente no ha invocado la ley de 1798 para las deportaciones desde mediados de marzo, cuando su invocación desencadenó la primera de una serie de impugnaciones legales.

El fallo de este martes es relevante porque probablemente será el vehículo a través del cual el caso llegue a la Corte Suprema, que podría revisar en su totalidad el uso de la ley por parte de Trump.

La opinión del Quinto Circuito, redactada por la jueza Leslie Southwick y a la que se sumó la jueza Irma Carrillo Ramírez, concluyó que no se produjo una “incursión depredadora” por parte de miembros de la pandilla Tren de Aragua, como alegó Trump para invocar la ley.

“Concluimos que los hallazgos no respaldan que haya ocurrido una invasión o una incursión depredadora. Por lo tanto, consideramos que los peticionarios probablemente demostrarán que la Ley de Enemigos Extranjeros fue invocada de manera indebida”, escribió Southwick.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que representa a personas en el norte de Texas que impugnan el intento de Trump de deportarlas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, dijo que el tribunal de apelaciones “determinó correctamente que el uso sin precedentes de la ley por parte del Gobierno era improcedente porque viola la intención del Congreso al aprobarla”.

“Esta es una decisión crucial que defiende el estado de derecho y limita el intento del Gobierno de militarizar la inmigración”, afirmó Gelernt.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.