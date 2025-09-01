Trayectoria de la tormenta tropical Kiko: dónde está y hacia dónde se dirige

La tormenta tropical Kiko, que se formó este domingo, se encuentra a unos 1.800 km al oeste-suroeste de la punta…

La tormenta tropical Kiko, que se formó este domingo, se encuentra a unos 1.800 km al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California y avanza por las aguas del Pacífico en dirección oeste, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Kiko, la undécima tormenta tropical con nombre de la temporada del Pacífico, se mueve a 15 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h.

El NHC pronostica que Kiko continuará su movimiento en dirección oeste en las próximas jornadas, y que puede fortalecerse hasta convertirse en huracán.

La agencia estadounidense no ha emitido ningún aviso ni advertencia por la actividad de Kiko. El Servicio Meteorológico Nacional de México, por su parte, ha dicho que “debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano”.

Esta es la trayectoria prevista por el NHC:

