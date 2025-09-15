Tras derrota en elecciones provinciales, Milei dice que “lo peor ya pasó” y envía presupuesto al Congreso de Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este lunes, al anunciar el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026,…

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este lunes, al anunciar el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026, que el equilibrio fiscal no es un “capricho” sino un principio “no negociable” de su Gobierno.

“El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro Gobierno y es un principio no negociable”, afirmó Milei este lunes, en un mensaje grabado, emitido en directo a todo el país. “Es la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina”, agregó.

Milei no precisó durante su mensaje cuál es la proyección de superávit fiscal para el año próximo, ni la meta de crecimiento económico ni la de inflación

El mandatario pidió también a los argentinos “no aflojar”, reconoció que “el camino es arduo” y enfatizó que “lo peor ya pasó”.

“Quisiera destacar que, por como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”, señaló Meli, en un contexto de inestabilidad política y económica en el país tras la reciente derrota del Gobierno en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Milei adelantó que el proyecto propone un aumento de las partidas para pensionados del 5 % mientras que se incrementará el gasto en salud en 17 %, dos áreas en las que su Gobierno había sido criticado.

