Tom Holland sufre una contusión en el set de “Spider-Man: Brand New Day” y pausan el rodaje, según reportes

El actor Tom Holland sufrió una contusión el viernes en el set de rodaje de la película “Spider-Man: Brand New Day”, lo que ameritó pausar la producción, según reportó originalmente The Hollywood Reporter.

La filmación de “Spider-Man: Brand New Day” comenzó en julio en Glasgow, Escocia, y ha proseguido en locaciones reales en la ciudad escocesa, donde ocurrió el accidente, según el diario británico The Sun.

Según el reporte, Holland se tomará un descanso de la filmación durante varios días.

La película es dirigida por Destin Daniel Cretton y según confirmaron Sony Pictures y Marvel Studios, “Spider-Man: Brand New Day” incluirá en su trama a otros personajes del Universo Cinematográfico Marvel, como Hulk y Punisher, interpretados por Mark Ruffalo y Jon Bernthal, respectivamente.

El estreno de “Spider-Man: Brad New Day” está previsto para el 31 de julio de 2026.

