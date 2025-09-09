Todo lo que Apple presentó en su gran evento: iPhone Air, iPhone 17, nuevos modelos de Apple Watch y más

Apple presentó este martes el primer rediseño importante del iPhone en años al confirmar el lanzamiento de un nuevo modelo…

Apple presentó este martes el primer rediseño importante del iPhone en años al confirmar el lanzamiento de un nuevo modelo más delgado, el iPhone Air. El CEO, Tim Cook, lo calificó como “el mayor salto en la historia del iPhone”.

Este fue uno de varios lanzamientos de productos durante el evento anual de hardware de Apple en su sede de Cupertino, California, que también incluyó mejoras para el Apple Watch y los AirPods Pro.

La compañía había generado expectativa con la frase “Awe-dropping”, en referencia a la presión extra que tenía Apple este año para impresionar con sus nuevos dispositivos. Las ventas del iPhone han sido irregulares en los últimos años, Apple ha quedado rezagada frente a la competencia en inteligencia artificial y la empresa se ha visto afectada por las guerras comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump.

Durante el evento, Apple reforzó su liderazgo en hardware, destacando cómo sus nuevos dispositivos pueden habilitar funciones de inteligencia artificial sin que “Apple Intelligence” fuera el centro del evento. Los analistas se mostraron impresionados.

“El iPhone 17 Air fue el anuncio principal, reflejando el esfuerzo de la compañía por demostrar que aún puede diferenciarse a través del diseño”, dijo Gadjo Sevilla, analista de Emarketer, en un comentario enviado por correo tras el evento. “Es un recordatorio de que la ventaja competitiva de Apple sigue estando en la experiencia de producto más que en la inteligencia artificial como producto en sí”.

Con la nueva línea de iPhone, “hay un iPhone para todos a un precio razonable”, señaló Paolo Pescatore, analista tecnológico y fundador de PP Foresight, en un correo electrónico.

Aun así, las acciones de Apple (AAPL) cayeron alrededor de 1,5 % tras el evento, acumulando una baja de casi 4 % en lo que va del año, lo que sugiere que incluso un nuevo modelo podría no ser suficiente para impresionar a los accionistas. Esto podría deberse a que algunas de las novedades y funciones anunciadas este martes llegan después de lanzamientos similares de la competencia. Por ejemplo, el iPhone Air competirá con el delgado Galaxy S25 Edge de Samsung, presentado en mayo.

Esto es todo lo que la compañía presentó durante el evento:

La nueva línea de iPhone de Apple incluye cuatro dispositivos: el iPhone 17; el iPhone 17 Pro; el iPhone 17 Pro Max, con una pantalla más grande y opción de almacenamiento de 2 terabytes; y el delgado iPhone Air.

Todos los nuevos modelos de iPhone son más resistentes, con pantallas “ceramic shield” en lugar de vidrio. El iPhone 17 Pro ha sido completamente rediseñado para mayor durabilidad, una batería más grande y más memoria. El nuevo diseño también permite una mejor disipación del calor generado por el aumento de rendimiento. El iPhone Air está fabricado con “titanio de grado aeroespacial” para mantener la durabilidad a pesar de sus bordes de solo 5,6 milímetros.

Aunque el iPhone Air cuenta solo con una cámara trasera y una frontal para lograr su diseño delgado, Apple asegura que ofrecerá “batería para todo el día”, aunque no está claro cuántas horas exactas tendrá de autonomía.

John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, describió el iPhone Air como “tan delgado y liviano que parece desaparecer en tus manos”.

El iPhone 17 y el iPhone 17 Pro tienen una pantalla de 6,3 pulgadas; el iPhone Air, de 6,5 pulgadas; y el iPhone 17 Pro Max, de 6,9 pulgadas. Los dispositivos estarán disponibles en nuevos colores como “lavanda” (iPhone 17), “azul cielo” (iPhone Air) y “naranja cósmico” (iPhone 17 Pro).

Al destacar las nuevas capacidades de cámara, Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial, señaló que el evento de lanzamiento de este martes fue grabado con un iPhone 17 Pro.

“Han pasado algunos años desde que Apple tenía nuevos iPhone que podías poner sobre la mesa de una cafetería, una sala de reuniones o un bar, y la gente preguntaba: ‘¿Ese es el nuevo iPhone?’”, dijo Ben Wood, analista jefe de CCS Insight, en un correo electrónico. “Con el iPhone 17 Air y los rediseñados iPhone 17 Pro, especialmente la variante naranja brillante, Apple está lanzando productos que generarán un renovado interés”.

Apple renovó sus AirPods Pro por primera vez en tres años con los AirPods Pro 3.

Estos nuevos audífonos inalámbricos pueden medir la frecuencia cardíaca del usuario y ofrecen audio espacial mejorado, cancelación de ruido, traducción de idiomas en tiempo real y un mejor ajuste gracias a una mayor variedad de puntas para los oídos.

La traducción de voz será posible gracias a Apple Intelligence. Por ejemplo, si hablas inglés y viajas a España, los AirPods Pro 3 pueden traducir lo que alguien diga en español directamente al inglés en tus oídos, bajando el volumen de la otra persona para que te concentres en la traducción. Luego, el iPhone del usuario puede traducir su respuesta al español para el interlocutor. Google y Samsung también han lanzado funciones de traducción de idiomas para sus audífonos.

Apple presentó tres modelos actualizados de Apple Watch: el Apple Watch Series 11, una nueva versión de su modelo más económico llamada Apple Watch SE 3 y una nueva versión de su modelo profesional, el Apple Watch Ultra 3.

La empresa llamó a la Serie 11 su “reloj más delgado y cómodo”, y contará con un vidrio más resistente y a prueba de rayones, conectividad 5G y 24 horas de duración de batería con una sola carga.

El Apple Watch SE 3 incorpora un chip más potente, lo que permite que ahora cuente con pantalla siempre encendida. El Apple Watch Ultra 3 tendrá una pantalla más grande y fácil de leer, además de una batería de mayor capacidad que ofrecerá hasta 42 horas de autonomía. El Ultra 3 también contará con conectividad satelital, una función de emergencia que se ha popularizado en el iPhone y que permite usar mensajería y “Buscar” incluso sin señal celular.

Los nuevos relojes también incluirán funciones adicionales de salud, como alertas de presión arterial alta y detección de temperatura.

Apple anunció una serie de nuevas capacidades y funciones relacionadas con la salud en sus nuevos dispositivos, reforzando un enfoque que la compañía considera clave para atraer a más usuarios a sus wearables y servicios como Apple Fitness+.

El evento de este martes también incluyó videos de usuarios de Apple Watch que contaron cómo sus dispositivos les ayudaron a detectar problemas de salud o a recibir ayuda en emergencias.

El Apple Watch Series 11 ahora incluirá un monitor de presión arterial que podría alertar a los usuarios sobre posibles casos de hipertensión, así como una función de “puntuación de sueño” para ayudar a entender la calidad del descanso. Apple busca ponerse al día con rivales como Oura, Google y Samsung, que desde hace tiempo ofrecen puntuación de sueño en sus dispositivos.

“Esperamos notificar a más de un millón de personas con hipertensión no diagnosticada solo en el primer año, dándoles la oportunidad de hacer cambios de comportamiento que salvan vidas o iniciar tratamiento”, dijo un ejecutivo, y agregó que Apple espera obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para esta función en las próximas semanas.

La función de detección de temperatura del Apple Watch SE 3 podría ayudar a los usuarios a predecir la ovulación, entre otros usos.

Y los AirPods Pro 3 están diseñados para ser más útiles durante los entrenamientos, y no solo por un mejor ajuste. Los Pro 3 también podrán medir la frecuencia cardíaca y las calorías quemadas durante el ejercicio, y registrar hasta 50 tipos diferentes de actividades a través de la app de fitness de Apple.

Una de las grandes preguntas antes del evento era si Apple aumentaría los precios de sus dispositivos debido a los aranceles a las importaciones de la compañía en EE.UU. este año. Apple ha dicho que espera un impacto de US$ 1.100 millones por los aranceles solo en este trimestre.

Sin embargo, los precios base de los iPhone se mantienen prácticamente igual que el año pasado, al comparar modelos con la misma capacidad de almacenamiento. En el caso del iPhone 17, los usuarios obtendrán incluso más almacenamiento por el mismo precio.

El iPhone 16 con 256 GB de almacenamiento costaba desde US$ 899, mientras que el iPhone 17 con 256 GB arrancará en US$ 799. El iPhone 16 Plus con 256 GB se vendía desde US$ 999, y el iPhone Air con 256 GB comenzará en US$ 999. El iPhone 16 Pro con 256 GB tenía un precio inicial de US$ 1.099, y el iPhone 17 Pro con 256 GB iniciará en US$ 1.099.

Todos los dispositivos anunciados por Apple este martes estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.

