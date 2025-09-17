Tanques rodean Ciudad de Gaza, hay decenas de miles de desplazados y la UE pide sanciones contra Israel

Tanques israelíes estaban apostados en las afueras de Ciudad de Gaza el miércoles, antes de una operación terrestre programada en…

Tanques israelíes estaban apostados en las afueras de Ciudad de Gaza el miércoles, antes de una operación terrestre programada en la zona urbana más grande del enclave, según testigos y las imágenes satelitales.

En medio de la acumulación militar decenas de miles de palestinos continuaron abandonando la ciudad, que se estimaba tenía un total de aproximadamente un millón de habitantes —muchos de ellos ya desplazados varias veces— antes de que Israel anunciara sus planes para una incursión terrestre.

Si bien las fuerzas israelíes anunciaron el martes que la operación terrestre había comenzado, testigos e imágenes satelitales revelaron que los tanques aún no habían entrado en la ciudad.

La nueva operación de Israel desafía la condena internacional y ocurre mientras las Naciones Unidas y otros han advertido que el asalto empeorará una crisis humanitaria ya de por sí grave, con partes de Gaza oficialmente declaradas en hambruna. El martes, una investigación independiente de la ONU concluyó por primera vez que Israel ha cometido genocidio, algo que Israel negó.

En las últimas 24 horas, 98 personas murieron en toda Gaza, según el ministerio de salud palestino, lo que eleva el número de muertos desde el comienzo de la guerra a más de 65.000 personas.

El ministerio no distingue en sus informes entre muertes de combatientes y civiles, pero ha dicho anteriormente que alrededor del 70 % de las víctimas en Gaza han sido mujeres y niños.

Se desconoce cuántas personas permanecen aún en Ciudad de Gaza o hacia dónde se dirigen los que se han marchado, debido a que gran parte del sur de Gaza ya está superpoblado por los de desplazados por Israel.

Grandes campamentos de tiendas de campaña en toda la ciudad siguen siendo visibles en las imágenes satelitales, pero más de 350.000 personas se han marchado, dijo a CNN un oficial militar israelí el martes, una cifra que CNN no puede verificar de forma independiente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron en X el miércoles detalles de una nueva ruta que los civiles deberían usar para salir de la ciudad. Indicó que el movimiento estaría permitido a lo largo de la calle Salah al-Din, la principal arteria norte-sur del territorio. En lo que parece ser un esfuerzo por acelerar el éxodo forzado de Ciudad de Gaza, las FDI dijeron que la ruta estaría “abierta” solo por 48 horas, hasta el viernes al mediodía hora local.

Akram Abu Watfa, de treinta años, dijo a CNN que él y su familia habían dormido en las calles de Sheikh Radwan, al norte de Ciudad de Gaza, durante tres noches, hasta que encontraron un camión para transportar algunas de sus pertenencias.

“Llegamos a Deir al-Balah (en el sur de Gaza) en un terreno baldío y estamos tratando de comprar madera y suministros para tiendas de campaña”, afirmó.

Testigos dijeron a CNN el miércoles que tanques y soldados israelíes están ahora reunidos en el área del estanque Sheikh Radwan, justo al norte de Ciudad de Gaza. Las imágenes satelitales del martes mostraron que los tanques habían avanzado hacia Ciudad de Gaza desde posiciones anteriores, pero no habían entrado en la ciudad misma. Vehículos blindados se habían movido unos dos kilómetros desde la dirección del cruce de Zikim en la frontera norte de Gaza con Israel.

Las FDI han acumulado dos grandes grupos de vehículos blindados en Sheikh Radwan, al norte de Ciudad de Gaza, según las imágenes, con destacamentos adicionales de vehículos blindados apostados a lo largo de las carreteras que conducen hacia Israel.

Las FDI aseguran que han continuado los ataques contra “posiciones de Hamas” en Ciudad de Gaza, incluyendo lo que describieron como una instalación de producción de armas que fue impactada el lunes. Dijo el miércoles que los ataques aéreos y el fuego de artillería habían alcanzado más de 150 objetivos en toda Ciudad de Gaza en apoyo de las fuerzas terrestres en las últimas 24 horas.

El ministerio de salud palestino dijo que entre los lugares atacados se encontraba el Hospital Infantil Al-Rantisi en Ciudad de Gaza, el único hospital especializado para niños del enclave. El ministerio informó que los pisos superiores del hospital, donde 80 niños estaban siendo tratados, fueron impactados tres veces. No emitió detalles de ninguna víctima. CNN se ha puesto en contacto con las FDI para obtener comentarios.

Una ONG que trabaja en Ciudad de Gaza, Medical Aid for Palestinians, dijo que los departamentos de emergencia en los hospitales de la ciudad estaban “saturados de víctimas y trabajan con existencias muy mermadas de medicamentos y suministros esenciales”.

La indignación internacional por la operación israelí en Ciudad de Gaza sigue en aumento. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el miércoles que se oponía firmemente a la ofensiva e instó a Israel a detener sus operaciones militares en Gaza inmediatamente.

Qatar, Arabia Saudita y Canadá también condenaron la ofensiva israelí, y la Comisión Europea propuso nuevas sanciones comerciales dirigidas a Israel y a ministros israelíes de extrema derecha en respuesta a la campaña en curso.

Si las medidas son aprobadas por los Estados miembros de la Unión Europea, el acuerdo de libre comercio del bloque con Israel será suspendido parcialmente. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Comisión propondría “suspender las concesiones comerciales con Israel, sancionar a ministros extremistas y colonos violentos, y suspender el apoyo bilateral a Israel”.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó que “el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza”.

Sin embargo, algunos Estados miembros han expresado reservas sobre una medida tan drástica. La UE es el mayor socio comercial de Israel, representando el 32 % del comercio total de bienes de Israel según datos de 2024, de acuerdo con la Comisión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que la medida de Europa era “moral y políticamente distorsionada”, añadiendo que “las medidas contra Israel perjudicarán los propios intereses de Europa”.

