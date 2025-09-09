Stephen King revela cuáles son sus películas favoritas de todos los tiempos

Para alguien como Stephen King, quien ha escrito más de 65 novelas —siete de ellas bajo el seudónimo de Richard…

Para alguien como Stephen King, quien ha escrito más de 65 novelas —siete de ellas bajo el seudónimo de Richard Bachman— y más de 200 cuentos, resulta notable que haya más de 50 películas basadas en su obra. Mucha gente, de hecho, ha visto primero las adaptaciones en pantalla y luego leído los textos originales.

El mismo King se aventuró hace casi 40 años a dirigir un largometraje, “Maximum Overdrive”, en 1986, sobre máquinas que cobran vida y deciden aniquilar a los humanos, y que recibió críticas mayoritariamente desfavorables, como indica el sitio web que compila reseñas Metacritic. Ese es la única película que King dirigió.

Esa estrecha relación entre el famoso escritor y el cine es lo que suscita el interés de la lista de películas favoritas que King publicó el lunes en X.

El propio King se apresuró a explicar que de las lista de 10 películas están excluidas aquellas basadas en sus propios escritos, dando a entender que las considera unas buenas adaptaciones que disfruta.

La lista no tiene un orden particular y resulta de interés que no haya incluido ningún título del género de horror, que caracteriza su obra literaria. Quizás “Jaws” es la más cercana a ser una trama de terror y suspenso.

Se cuela alguna comedia, como “Groundhog Day”, cintas de ciencia ficción (“Close Encounters of the 3rd Kind”) y más de un título de cine clásico, como “Casablanca”. Es la lista de un cinéfilo, sin duda, y de seguro propiciará el interés por redescubrir algunas de ellas entre los seguidores del escritor.

