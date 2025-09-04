Sin un final a la vista, militares de la Guardia Nacional desplegados en Washington empiezan a cansarse

Con cada llamada a casa, los militares describen una misión distinta a cualquier otra. Un soldado de Tennessee le dijo…

Con cada llamada a casa, los militares describen una misión distinta a cualquier otra.

Un soldado de Tennessee le dijo a su padre que, de 4 p.m. a 4 a.m. todos los días, su única tarea es caminar por Chinatown. Otra integrante de Mississippi contó a un ser querido que la habían insultado en varias ocasiones durante las patrullas. En una llamada a su esposa, un guardia de Louisiana dijo que había confusión sobre lo que realmente estaban haciendo allí las Fuerzas Armadas.

“No hemos llegado a un punto crítico de baja moral, pero vamos en caída rápida”, dijo un soldado que, al igual que otros citados en este artículo, habló con CNN bajo condición de anonimato porque no está autorizado a dar declaraciones a los medios y temía represalias.

De los más de 2.200 soldados de la Guardia Nacional que el presidente de EE.UU., Donald Trump, desplegó en Washington el mes pasado, además de una oleada de agentes federales, cerca de 1.300 provienen de otros estados. Integrantes de la Guardia en la misión en Washington y sus familiares que hablaron con CNN dijeron que dejaron atrás empleos civiles e hijos para servir, un sacrificio que entendían cuando se alistaron.

Y aunque en misiones internas la Guardia Nacional suele responder a crisis como huracanes o incendios forestales, en Washington gran parte de su labor ha consistido en tareas más rutinarias: patrullar destinos turísticos populares y colaborar en “proyectos de embellecimiento” como recoger basura, rastrillar hojas y esparcir mantillo.

La mayoría de esos trabajos de embellecimiento se asignaron a soldados de la Guardia Nacional de Washington para evitar irritar a gobernadores republicanos que enviaron a sus militares.

Para algunos, esas órdenes rutinarias no son un problema. El padre de un guardia bromeó que esto era como unas vacaciones para su hijo. Pero la madre de otra soldado de Mississippi dijo que su hija se está perdiendo “muchos primeros momentos con su hijo” por servir en Washington.

Tampoco está claro cuánto durará el despliegue. Un alto funcionario familiarizado con la planificación dijo a CNN que se espera que las órdenes militares para los guardias en la misión se extiendan hasta finales de diciembre, aunque recalcó que, en gran medida, se trata de garantizar la continuidad de sus beneficios como la cobertura de salud, y no necesariamente de indicar que la misión continuará hasta fin de año.

Trump también ha amenazado con movilizar a la Guardia Nacional en otras ciudades, incluidas Chicago, Baltimore y Nueva Orleans, como parte de la ofensiva de su Gobierno contra el crimen. Ha dicho que podría mantener a los integrantes de la Guardia Nacional en Washington “el tiempo que quiera” declarando una emergencia nacional.

En una misión que ya cuesta cerca de US$ 1 millón al día, los gastos siguen aumentando. Los contratos revisados por CNN muestran que las erogaciones incluyen unos US$ 7 millones en comida preparada para las primeras 10 semanas y US$ 5 millones por 18 semanas de servicios de lavandería.

También se aprobó un gasto adicional de US$ 5 millones para una ciudad de carpas, según los contratos, junto con US$ 600.000 en alquiler de aire acondicionado y más de US$ 500.000 en radios de comunicación terrestre.

Los militares están asignados a hospedarse en hoteles, la mayoría ubicados en suburbios de Virginia. El alojamiento es uno de los mayores gastos. Se proporcionan habitaciones de hotel para los soldados de fuera de la ciudad, mientras que a los integrantes de la Guardia Nacional de la ciudad de Washington se les otorgan subsidios de vivienda.

Aunque algunos miembros de la Guardia Nacional y sus familias contactados por CNN expresaron apoyo a Trump y a su decisión de enviar militares a Washington, reconocieron los sacrificios personales que implica la misión. En muchos casos, el salario militar estándar es inferior a lo que un soldado o aviador podría ganar en sus carreras civiles. Algunos han tenido que hacer arreglos especiales para el cuidado de los hijos mientras están fuera.

“No sé qué pensaba que iba a estar haciendo, pero realmente no creo que haya imaginado que solo estaría caminando 12 horas todos los días”, dijo el padre de un guardia de Tennessee.

“Cuando hablé con él, me dijo algo como: ‘Sí, esto es una locura’”, agregó el padre. Contó que su hijo, vendedor de autos, ahora gana menos dinero mientras está desplegado.

Por lo general, los integrantes de la Guardia solo reciben beneficios militares completos como subsidio de vivienda o cobertura de salud cuando tienen órdenes activas por más de 30 días.

Un comunicado emitido el lunes por la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington, que supervisa la misión en la capital, reconoció que había “preocupaciones sobre el pago y los beneficios” de los militares en la misión, pero señaló que “la mayoría de los integrantes están movilizados con órdenes de más de 30 días, lo que garantiza que califiquen para beneficios completos”.

“Quiero decir, tenemos que limpiar estas ciudades”, dijo la madre de un guardia de Tennessee. “Estamos totalmente a favor de poner botas en el terreno. Si eso es lo que se necesita, apoyamos a los militares”.

En situaciones en las que la Guardia Nacional ha sido desplegada por una emergencia, como tras un gran huracán, su presencia suele ser bienvenida y aplaudida. Pero en Washington, algunos soldados han recibido una fría recepción de los habitantes, contaron familiares. Residentes de la ciudad que rechazan la injerencia federal de Trump han colgado carteles en las esquinas pidiendo que los militares se vayan.

“Váyanse a casa”, coreó hace dos semanas un grupo de personas a algunos soldados que estaban frente a la estación de metro de Columbia Heights.

“El presidente está creando una división entre la población y los militares”, dijo en una entrevista con CNN el mayor general retirado del Ejército Randy Manner, exsubjefe en funciones de la Oficina de la Guardia Nacional entre 2011 y 2012.

“El deber de nuestras Fuerzas Armadas es defender a nuestra nación en el extranjero y estar presentes para salvar vidas en momentos de un desastre natural”, añadió Manner. “Así que esta idea de que la Guardia Nacional está aquí para vigilarnos e intimidarnos, si se mantiene en los próximos meses y años, sin duda generará la percepción de que esos hombres y mujeres con uniforme no son parte de nosotros, y que están en contra nuestra”.

El contingente de más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional se ha dividido entre servir en la “misión de seguridad” y en una “fuerza de tarea de embellecimiento”. Los militares asignados a la misión de seguridad apoyan los esfuerzos de las autoridades federales y locales, mientras que el proyecto de embellecimiento está enfocado principalmente en limpiar propiedades de parques nacionales en la ciudad.

El alto funcionario familiarizado con la misión en Washington dijo que, aunque la moral entre los desplegados es en general buena por ahora, eso podría cambiar si las órdenes se extienden y las personas se ven apartadas de sus familias y de sus empleos civiles. Añadió que los líderes de mayor rango en la Guardia de Washington han procurado participar en los “proyectos de embellecimiento” —principalmente la recolección de basura— para que esas tareas no recaigan únicamente en soldados o aviadores de menor rango.

Un guardia de otro estado que estaba frente a una estación de metro durante el fin de semana del Día del Trabajo dijo a CNN que la reacción a su presencia era “mitad y mitad”. Algunas personas se han detenido a tomarse fotos con él y le han agradecido por su servicio. Otras, en cambio, le lanzaron miradas de desaprobación, contó.

Agregó que estaría en Washington “hasta que nos digan que podemos regresar a casa”.

Funcionarios del Gobierno de Trump han dicho que los militares están allí para establecer presencia en distintos puntos —principalmente monumentos federales y estaciones de metro— y actuar como disuasión del crimen. La intención es liberar a los agentes de la ley para que atiendan delitos en otras zonas de la ciudad. El alto funcionario familiarizado con la misión aseguró que la Guardia ha recibido comentarios de las autoridades locales de que su presencia sí ha servido para disuadir crímenes que normalmente ocurren en el área.

Hasta la noche del martes, la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington informó que los robos de autos con violencia habían caído un 37 % en la ciudad; los robos, un 50 %, y los delitos violentos, un 23 %, desde que empezó la misión. Aunque Trump justificó el aumento de militares en Washington diciendo que el crimen estaba “fuera de control” en la ciudad, los delitos violentos disminuyeron en 2024 y han vuelto a bajar en lo que va de 2025. El Departamento de Justicia ha dicho que investiga si esos datos del Departamento de Policía Metropolitana de Washington fueron manipulados.

Las páginas en redes sociales de las unidades de la Guardia Nacional que forman parte de la misión en Washington han publicado fotos de soldados sonrientes en distintos puntos de la ciudad. Familiares y amigos comentaron deseando que los militares se mantengan a salvo.

Algunos soldados también han estado replantando césped. Manner dijo que ahora algunos se refieren a ellos como “jardineros nacionales”, lo que considera también “muy desmoralizador” para ellos.

“Hasta la fecha, los guardias han limpiado más de 5 kilómetros de vías, recogido más de 500 bolsas de basura y desechado tres camiones de residuos vegetales en coordinación con el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU.”, señaló la Fuerza de Tarea Conjunta de Washington en una actualización el lunes.

El decreto de Trump en marzo, titulado “Hacer del Distrito de Columbia un lugar seguro y hermoso”, ordenó a las agencias federales restaurar los monumentos federales que han sido vandalizados o dañados, eliminar grafitis en zonas locales y “embellecer los espacios públicos para generar en la ciudadanía orgullo y respeto por nuestra nación”.

Un oficial de la Guardia Nacional de Carolina del Sur que conoce a soldados desplegados en Washington dijo que todos los militares deben acatar órdenes legales, pero “el problema es que esta no es una misión claramente definida”.

“Si quisieras ser inteligente al respecto, podrías enviar una unidad de purificación de agua a Washington para ayudar a purificar el agua, o una unidad de agricultura para colaborar con labores de cultivo”, señaló. “Pero una unidad de infantería para rastrillar… eso no tiene sentido”, sostuvo.

El Día del Trabajo, algunos integrantes de la Guardia Nacional se pararon junto a vehículos blindados en la Union Station de Washington mientras un pequeño grupo de manifestantes, con banderas estadounidenses invertidas y pancartas, se congregaba frente a ellos. Otros soldados caminaron alrededor del estadio de béisbol de la ciudad mientras los Nationals jugaban esa tarde.

La esposa de un guardia desplegado en Washington dijo que más claridad sobre el cronograma de la misión sería de ayuda. Ella y su esposo tienen tres hijos y otro en camino. Como en despliegues anteriores, evitó preguntarle cuándo volverá a casa.

“Es un poco inusual en cuanto a lo que normalmente se despliega la Guardia Nacional, pero bueno, creo que diría que estoy abierta a ello”, dijo la esposa. “Siento que quizá tendrían un pequeño impulso en la moral si simplemente pudieran tener un poco más de detalles”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.