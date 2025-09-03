Sheinbaum destaca vínculo con EE.UU. antes de la reunión con Rubio: “Estamos llegando a acuerdos de entendimiento”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló este miércoles horas antes de su reunión con el secretario de Estado de…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló este miércoles horas antes de su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Hemos logrado un entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil”, dijo Sheinbaum.

La mandataria adelantó que el entendimiento entre ambos países no implica necesariamente la firma de un documento, pero aseguró que “es un programa de cooperación”.

“Lo importante aquí, y por la importancia de la relación México-Estados Unidos, es que estamos llegando a acuerdos de entendimiento”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

El entendimiento, dijo, “ha representado muchísimo esfuerzo de todo el gabinete y también del gabinete del presidente Trump”.

Rubio comenzó una visita de dos días en el país, en un contexto en que Washington busca estrechar la cooperación en materia de inmigración y comercio.

El secretario de Estado llegó a México el martes en medio de la tensión en el Caribe tras el ataque a una embarcación que supuestamente salió de Venezuela con un cargamento de drogas.

La presidenta Sheinbaum dio algunos detalles sobre el encuentro que tendrá con Rubio, y dijo que será “una reunión cordial”.

“Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad en que hemos colaborado conjuntamente, en el marco del respeto a nuestras soberanías”, remarcó.

Respecto de los temas que tratarán, Sheinbaum aclaró que tiene interés en hablar de los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, y que, aunque no es el área que le corresponde específicamente al secretario del Departamento de Estado, también buscará dialogar sobre temas de comercio.

